Põlluaas rääkis, et fraktsiooni eneseisolatsiooni pandud seni ei ole. "Vähemalt minule ei ole küll terviseameti poolt tulnud veel mingisugust teavitust, et peaks eneseisolatsiooni jääma. Ja õnneks meil on järgmine nädal istungitevaba. Siis on seda eneseisolatsiooni kergem pidada, ei ole töökohustusi," lausus Põlluaas.

"Ja eks me siis juhatusega järgmisel nädalal vaatame selle olukorra üle. Kas on haigestunuid ja kui palju inimesi peab karantiinis olema, kas me läheme tavaistungi peale või teeme kaugosalusega istungeid. Selle otsuse me teeme vastavalt olukorrale," ütles Põlluaas veel.

Reedel teatas koroonaviirusesse haigestumisest ka Reformierakonna fraktsiooni liiga Hanno Pevkur.

Eelmisel nädalal jäi koroonasse kuus Isamaa fraktsiooni saadikut.