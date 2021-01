Riigikogu reformierakondlasest saadik Hanno Pevkur teatas, et on nakatunud koroonaviirusega.

Poliitik kirjutas sotsiaalmeedias, et ei tea, kust ta viiruse saada võis. Neljapäeva hommikul oli Pevkuril kerge palavik ning seejärel tehtud COVID-testi tulemus näitas nakatumist. Ta lisas, et tunneb end siiski hästi.

"Maski olen pidevalt kandnud ja hoidunud ka maksimaalselt kontaktidest. Aga fakt on fakt," kirjutas isolatsioonis viibiv Pevkur.

Kolmapäeva õhtul oli Pevkur ETV saates "Esimene stuudio", kus koos temaga viibisid ka teiste erakondade tipp-poliitikud Mailis Reps, Martin Helme, Indrek Saar ja Helir-Valdor Seeder ning saatejuht Johannes Tralla. Ilmselt tuleb neil kõigil nüüd eneseisolatsiooni jääda.

ETV päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kala ütles, et kolmapäevase "Esimese stuudio" ettevalmistamise käigus järgiti kõiki ohutusreegleid.

"Saate tehniline meeskond kandis maske. Saatekülalised, sealhulgas Hanno Pevkur kandsid kuni eetrini maske. Saatekülaliste vahed stuudios olid vähemalt kaks meetrit," selgitas Kala.

Ta lisas, et kuna ta ise oli saate eel ja ajal telemajas ja puutus saatekülalistega kokku, siis jääb ta sarnaselt Johannes Trallaga eneseisolatsiooni.

Hanno Pevkur lisas, et on oma lähikontaktseid, ka neid kes "Esimeses stuudios" olid, juba teavitanud. Ta lisas, et teavitas ka oma fraktsiooni.

"Hommikul rääkisin pikalt perearstiga ja kõik, mis võimalik, olen ära teinud. Olen ennast ära isoleerinud. Õnneks mul väga palju kokkupuuteid ei ole olnud. Terve eilne päev oli elektrooniline istung ja siis ma ei puutunud kellegagi kokku. Ja kolmapäeval oli ka riigikogu istung suhteliselt lühike, ainult vande andmine," rääkis Pevkur.