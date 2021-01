Pool Isamaa fraktsioonist on koroonas

Teisipäeval lisandus Isamaa erakonna riigikogu fraktsiooni veel kaks koroonapositiivset saadikut, kokku on neid nüüd kuus. Lisaks on jäänud haigeks kolm fraktsiooni nõunikku, teatas pressiesindaja Karl-Sander Kase.

Kase märkis, et kuus Isamaa saadikud andsid negatiivse koroonatesti.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas esmaspäeval, et tema enda pühapäeval tehtud koroonatest osutus negatiivseks ja ta ei ole viimastel päevadel riigikogu kolleegidega lähikontaktis olnud.

Esmaspäeval selgus, et riigikogu Isamaa fraktsiooni neli saadikut on andnud positiivse koroonaproovi. Riigikogu juhatus otsustas seetõttu, et käesoleva töönädala täiskogu istungid peetakse kaugosalusega.