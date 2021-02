"Oleme alati öelnud, et meil on selles kontekstis selle projekti suhtes väga suured kahtlused," ütles Prantsuse Euroopa asjade aseminister Clement Beaune raadiousutluses.

Vastuseks küsimusele, kas Prantsusmaa soovib, et Berliin projektist loobuks, vastas Beaune: "Tõepoolest, oleme seda juba öelnud."

Nord Stream II projekti on kritiseerinud nii Ühendriigid kui ka mitu Euroopa riiki, näiteks Poola, kes väidavad, et see suurendaks Saksamaa ja Euroopa Liidu sõltuvust Vene maagaasist.

Saksa kantsler Angela Merkel toetab projektiga edasiliikumist ning ligi aastaks USA sanktsioonide tõttu katkenud töö jätkus detsembris.

Beaune ütles usutluses raadiojaamale France Inter, et Euroopa liidrid kaaluvad seoses Vene võimude jõumeetmetega opositsiooni vastu Moskva suhtes uusi sanktsioone.

"Sanktsioonid on juba kehtestatud, kuid on selge, et neist ei piisa," ütles Beaune. "Teiste seas on kaalumisel Nord Streami projekt, kuid on selge, et see on Saksamaa otsus, kuna torujuhe asub Saksamaal."