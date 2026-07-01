Saksa prokurörid esitasid Nord Streami sabotaažis kahtlustatavale süüdistuse

Saksamaa prokurörid teatasid kolmapäeval, et nad esitasid süüdistused isikule, keda kahtlustatakse Venemaad Euroopaga ühendava gaasijuhtme Nord Stream sabotaažis 2022. aastal.

Föderaalprokurörid kinnitasid AFP-le, et ühele mehele esitati seoses gaasijuhtme plahvatusega süüdistus.

Saksa meedia andmetel on mees Ukraina kodanik, kes juhtis operatsiooni Nord Streami vastu.

Prokurörid ütlesid, et kahtlusalune, Serhi K., on sama mees, kes võeti kinni mullu suvel Itaalias ja anti novembris Saksamaale välja.

Meedia teatel süüdistatakse teda "rünnakutes tsiviilenergiataristule, plahvatuse korraldamises ja rajatiste purustamises". Teda hoitakse vahi all Hamburgis, kus ta üle mõistetakse ka kohut.

Saksa meedia teatel on prokuratuuril olemas väga veenvad tõendid, mis kinnitavat Serhi K süüd. Ukraina kodanik rääkis väidetavalt Itaalias väljaandmist oodates telefonitsi oma sugulaste ja tuttavatega rünnakutest. Julgeolekuallikate sõnul leidsid uurijad tema mobiiltelefonist ka tõendeid, mis viitavad tema seotusele rünnakuga, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

Uurijad arvavad, et Serhi K. juhtis jahtlaeva, mida kasutati operatsiooni läbiviimiseks.

Poola kohus lükkas eelmisel aastal tagasi Saksamaa väljaandmistaotluse teise ukrainlase suhtes, keda seostatakse Nord Streami juhtumiga.