Saksa ministri sõnul ei tohiks Navalnõi saatust ja Nord Streami siduda

Altmeieri hinnangul ei ole vajadust koos käsitleda Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi vangistamist Vene sõimude poolt ning Nord Stream 2 ehitust, vahendas RadioFreeEurope.

Väljaandes Bild am Sonntag ilmunud artiklis avaldas Altmaier toetust gaasitrassi ehitamisele. "Ärisuhted ja äriprojektid, mis on eksisteerinud kümnendeid, on üks asi, ja tõsised inimõiguste rikkumised ning meie reageering sellele on teine asi," lausus Altmeier.

Altmeieri öeldu ei erine Saksamaa liidukantsler Angela Merkeli paari päeva tagusest sõnavõtust, kus ta ütles samuti, et need kaks teemat peaksid jääma lahku.

Laupäeval teatas ehituse operaator Nord Stream 2 AG, et merealuse gaasitrassi Nord Stream 2 ehitust jätkatakse Taani vetes samas kohas, kus need 2019. aasta lõpus Ühendriikide sanktsioonide tõttu seiskusid.

USA vastustab gaasitrassi endiselt, Ühendriikide president Joe Biden on nimetanud seda Euroopale kahjulikuks.