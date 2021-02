"Saame kinnitada, et meie tütarettevõte Munich Re Syndicate Ltd. teatas otsusest katkestada koostöö Nord Stream 2-ga," ütles ettevõtte omanikfirma Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft esindaja uudisteagentuurile Interfax. Münchener Rückversicherungs Gesellschaft on üks maailma juhtivaid edasikindlustusandjaid.

Jaanuaris teatas Šveitsi kindlustusfirma Zürich Insurance Group AG, et loobub gaasitrassi ehitusele kindlustuse pakkumisest, viidates Ameerika Ühendriikide võimalikele sanktsioonidele.

Nord Stream 2 ehitamine katkes umbes aasta tagasi, kui USA kehtestas oma kaitse-eelarve seaduse kaudu sanktsioonid seda ehitavate laevade omanikfirmadele. Seetõttu loobus näiteks Šveitsi päritolu alltöövõtja Allseas projektis osalemast.

Seejärel käivitas Venemaa toruehituse, millest praeguseks on valmis juba umbes 90 protsenti, oma jõududega, saates piirkonda näiteks oma torupaigalduslaeva.

USA uue kaitse-eelarve projektis, mis võeti vastu presidendi vetost mööda minnes, on lisatud veelgi sanktsioone Nord Stream 2 ehitajate suhtes. Need on suunatud nüüd ka sellega seotud kindlustusfirmade ja seda teenindavate ettevõtete pihta, nagu näiteks geodeetilisi, torupaigaldus-, keevitus- ja muid töid tegevad kompaniid. Sanktsioonide alla langevad ka ettevõtted, mis tegelevad projekti testimise ja sertifitseerimisega, aga ilma selleta, ei saa gaasitoru käiku anda.

Saksa ajaleht Tagesspiegel teatas teisipäeval, et kokku 18 Euroopa ettevõtet on USA sanktsiooniähvarduse tõttu väljunud projektist. Loobujate hulgas on Mannheimi ettevõte Bilfinger ning Munich Re. Peamiselt on tegemist kindlustusettevõtetega, mille peakorterid on Ühendkuningriigis, lisaks ka Šveitsi Zurich Insurance Group ja Prantsusmaa Axa Group, märkis leht.