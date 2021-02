USA õpetas Eestile käitumist Novitšoki-rünnaku korral

USA välisministeerium põhjendas massihävitrusrelvade koolitust sellega, et Venemaa on korduvalt püüdnud massihävitusrelvade abil oma vastaseid tappa, tuues näiteks topeltagent Sergei Skripali mõrvakatse Ühendkuningriigis 2018. aastal ja atentaadi Navalnõi vastu Venemaal Tomskis 2020. aastal, vahendas Õhtuleht.

Siseministeeriumi sisekaitse ja kriisivalmiduse nõunik Toomas Malva ütles Õhtulehele, et Eestis said koolitust siseturvalisuse ja -julgeoleku eest vastutavad ministeeriumid ja ametkonnad, mille hulgas on lisaks kaitsepolitseiametile ka päästeamet, keskkonnaamet, terviseamet, ning põllumajandus- ja toiduamet.

"Koostööpartnerid aitasid meie teadmisi ja oskusi selles valdkonnas edendada, tuues näiteid sündmustest, mis on viimastel aastatel maailmas juhtunud," ütles Malva.

USA välisministeeriumi pressiteates antakse Õhtulehe hinnangul veelgi otsesemalt mõista, et õppus on vajalik, arvestades Venemaa võimude hiljuti korraldatud massihävitusrelvarünnakuid Euroopas.