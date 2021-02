Korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana vahistatud ärimees Hillar Teder kinnitas teisipäeval Tallinna ringkonnakohtus, et ta on valmis uurijatega tegema kõikvõimalikku koostööd ning ei kavatse vahi alt vabanedes hakata uurimist takistama.

"Ma ei soovi kedagi mõjutada. Olukord, kui ma viibin vahi all, mõjub mulle karistusena veel enne seda, kui kohtuprotsess on alanud või otsus välja kuulutatud," ütles videosilla vahendusel istungil osalenud Teder.

Kaitsjad Erki Kergandberg ja Sandra-Kristin Kärner märkisid, et Tederile esitatud kahtlustus pole põhjendatud ning Teder tuleks vahi alt vabastada. Nende hinnangul ei ole mingit loogikat selles, et Teder oleks lubanud Keskerakonnale anda miljon eurot Porto Franco kasuks servituudi hinna muutmisel 800 000 euro pealt 301 000 euro peale. Samuti pole kaitsjate hinnangul kuritegu selles, et Teder vahendas Kersti Krachtile tema maja ostja kontakti.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern oli kaitsjate taotlusele vastu ning leidis, et Tederile kahtlustuse esitamine ja tema vahistamine on põhjendatud.

Ringkonnakohus teeb Tederi vahi alla jätmise või vabastamise kohta määruse 10. veebruari pärastlõunal.

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, kuivõrd Tederi ning Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud kuritegude toimepanemise kahtlustus veel kahele ettevõtjale.

14. jaanuaril andis maakohus loa võtta Teder ja Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla.

Krachti kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs on vahistamismääruse vaidlustanud ringkonnakohtus. Kohus arutab Krachti küsimust 8. veebruaril.