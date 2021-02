Koroonavaktsiini müük annab veerandi Pfizeri aastakäibest

Ravimistootja Pfizer avaldas, et loodab teenida koroonavaktsiini müügist tänavu 15 miljardit dollarit. See moodustaks ligi veerandi ravimihiiu aastakäibest.

60 miljardi dollari suurune käive on suurem, kui ettevõte eelmisel aastal prognoosis. Üheks põhjuseks on see, et vaktsiini müük algas loodetust rabedamalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmise aasta neljandas kvartalis müüs Pfizer vaid 154 miljoni dollari ulatuses vaktsiini, kuigi lootis müüa kolm korda enam.