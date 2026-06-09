Reutersi analüüs: Trumpi perekond on krüptoäriga miljardeid teeninud

USA president Donald Trumpi perekond on teeninud krüptovaluutadega miljardeid dollareid, välisinvestorid on jäänud aga tühjade pihkudega, selgub Reutersi arvutustest.

Aastaid on Donald Trump kasutanud raha teenimiseks lihtsat strateegiat: andnud oma tuntud nime tootele, ettevõttele või kinnisvaraprojektile, investeerimata sinna sageli peaaegu üldse raha, teinud sellele agressiivselt reklaami ja oodanud raha sissevoolu.

Alates 2024. aasta keskpaigast, mil käis kampaania tema teiseks ametiajaks presidendina, on Trump ja tema perekond rakendanud sama mudelit ka krüptovaluutamaailmas – ja teinud seda märkimisväärsete tulemustega.

Reuters otsustas välja selgitada, kui palju raha on Trumpi perekond oma nelja peamise krüptoprojektiga teeninud, kui palju isiklikku raha nad neisse paigutasid ning kuidas on läinud projektidesse panustanud välisinvestoritel.

Aprilli lõpu seisuga teenis Trumpi perekond krüptovaradelt 2,3 miljardit dollarit peaaegu ilma igasuguse finantsriskita, samal ajal kui teised investorid kaotasid, sealhulgas realiseerimata kahjumitena, 2,3 miljardit dollarit, tuvastas Reuters.

Tulemuseni jõudmiseks tugines Reuters oma varasemale analüüsile Trumpi krüptoäri kohta, uurides tuhandeid lehekülgi ettevõtete dokumente ja aruandeid ning intervjueerides enam kui tosinat krüptokonsultanti ja akadeemikut ning 27 väikeinvestorit.

Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitus Autor/allikas: X/kuvatõmmis

Trumpi perekonna riskid on minimaalsed

Ekspertide hinnangul jäid Trumpi suurima krüptoprojekti World Liberty Financial ja meemimündi $TRUMP käivitamiskulud tõenäoliselt alla miljoni dollari – ja võimalik, et isegi palju väiksemaks. See summa kattis koodi kirjutamise, veebisaidi loomise ja õigusabikulud.

"Need on vaid väikesed summad," märkis Santa Clara ülikooli rahanduse dotsent Seoyoung Kim, lisades, et kulutused võisid olla isegi nullilähedased, kui arendajatele ja nõustajatele maksti sularaha asemel tokenites (digitaalne vara).

Kaks Nasdaqi börsil noteeritud krüptoettevõtet – ALT5 Sigma (praeguse nimega AI Financial Corp.) ja American Bitcoin – on toonud Trumpi perekonnale miljoneid. Reuters uuris nende kahe ettevõtte dokumente ja leidis, et seal, kus oli märgitud Trumpi osalus, olid aktsiad omandatud rahaliste kulutusteta.

Puudusid tõendid, et perekond oleks ettevõtetesse sularaha panustanud.

Üle kahe miljardi dollari tulu

Trumpi perekonna krüptotulud on tulnud peaaegu eranditult tokenite müügist.

World Liberty Financial on avalikustanud, et kaasas 30 miljardi juhtimistokeni (selle omanikul on projekti üle hääleõigus) müügiga 1,4 miljardit dollarit. Arvestades perekonna 75-protsendilist osalust World Liberty tokenite müügitulust ja kulusid, teenisid nad sellega umbes 987 miljonit dollarit.

See 987 miljonit dollarit sisaldab perekonna osa World Liberty otsesest tokenite müügist investoritele, aga ka 538 miljonit dollarit tehingust, mille käigus World Liberty müüs tokeneid börsil noteeritud ja Trumpi toetatud krüptovarahaldusettevõttele ALT5 Sigma.

Reuters leidis aga, et tõenäoliselt on perekonna tulu World Liberty tokenite müügist palju suurem kui 987 miljonit dollarit.

2025. aasta oktoobris Euroopa krüptomüügi regulatsioonide täitmiseks esitatud dokumendist selgus, et World Liberty omas kolme miljardit tokenit vähem, kui nad olid eelmise kuu avalikes avaldustes väitnud.

Septembris tehtud veebipostituses märkis ettevõte, et pani selle koguse tokeneid kõrvale turu nõudluse rahuldamiseks, kuid ei avalikustanud nende müüki.

Tuginedes ettevõtte avaldusele ja krüptotööstuse tavade analüüsile, tõdesid kaks akadeemikut ja kaks krüptokonsultanti, et need kolm miljardit tokenit tõenäoliselt müüdi.

Kasutades selle perioodi tokenite kaalutud keskmist hinda arvutas Reuters, et müügi korral oleks need tokenid toonud Trumpi perekonnale vähemalt 460 miljonit dollarit tulu.

"Tokenite müügimaht on suur. Tundub, et siseringi inimesed müüsid oma osalust massiliselt maha," ütles Duke'i ülikooli rahandusprofessor Campbell Harvey, kommenteerides täiendava kolme miljardi tokeni näilist müüki. "Nii varajases projekti faasis müümine, nagu World Liberty tegi, on ebatavaline," lisas ta.

Nende tõenäoliste müükide toel ulatub Trumpi perekonna kogutulu World Liberty tokenite müügist enam kui 1,4 miljardi dollarini, mis moodustab suurima osa perekonna 2,3 miljardi dollari suurusest krüptotulust.

Meemimündi $TRUMP projekt oma tulusid ei avalikusta.

Donald Trump juuniori sotsiaalmeediapostitus Autor/allikas: X/kuvatõmmis

Reuters kasutas plokiahela andmeid, et jälgida müntide müügist saadud tulu veebiturgudel ja tuvastada müntide liikumist krüptobörsidele.

Ekspertide hinnangul viitab $TRUMP müntide liikumine börsidele sellele, et neid tõenäoliselt müüdi.

Tuginedes hindade kaalutud keskmisele neil perioodidel, mil mündid börsidele liikusid, arvutas Reuters, et kui need liikumised tähendasid müüki, teeniti sellega üle 880 miljoni dollari. Koos muude kanalite kaudu toimunud müügiga ulatus kogutulu umbes 1,2 miljardi dollarini.

Reutersi hinnangul sai Trumpi perekond $TRUMP projektist poole kasumist ehk umbes 616 miljonit dollarit. Mitmed eksperdid aga leidsid, et perekond võis teenida rohkemgi, arvestades projekti tugevat sõltuvust Trumpi-poolsest turundusest ja asjaolu, et prospekti ning veebisaidi andmetel annab kokkulepe World Libertyga neile 75 protsenti tokenite müügitulust.

Krüptovarade omandamise platvormiks muudetud ja Nasdaqi börsil noteeritud ALT5 Sigma tegi koostööd World Liberty Financialiga, ostes 717 miljoni dollari väärtuses World Liberty tokeneid. Vastavalt Trumpi perekonna ja World Liberty Financiali vahelisele kokkuleppele tõi see ost perekonnale sisse enam kui 500 miljonit dollarit.

Reutersi analüüsist selgus, et Trumpi pojad said mõlemad tasuta osaluse ettevõttes American Bitcoin, kui see bitcoini haldus- ja kaevandusettevõte 2025. aastal Nasdaqi börsile jõudis.

Eric Trumpi osaluse väärtus oli aprilli lõpus üle 70 miljoni dollari, Donald Trump Jr-i osaluse väärtust ei ole avalikustatud. Perekonna partner selles projektis, Hut 8 Corp, ostis varsti pärast ettevõtte käivitamist 25 miljoni dollari väärtuses World Liberty tokeneid, tuues Trumpi perekonnale 19 miljonit dollarit.

Välisinvestoritel nii hästi ei läinud

Trumpi projektidesse investeerinute kahjumite hindamiseks selgitati välja summad, mida esmaostjad maksid $TRUMP meemimündi, World Liberty tokenite ning ALT5 Sigma ja American Bitcoini uute aktsiate eest. Neid summasid võrreldi tokenite ja aktsiate praeguste turuväärtustega.

World Liberty tokenite investorite tulemuste kokkulöömisel kasutas Reuters 30 miljardi tokeni eest makstud avalikustatud hindu ja kaalutud keskmist turuhinda täiendava kolme miljardi tokeni puhul, mille müüki polnud kinnitatud.

Varasemad ostjad, kes maksid tokeni eest kas 1,5 või viis senti, on teeninud kasumit tokenitelt, mille nad pärast krüptobörsidel kauplemise algust maha müüsid, kuid neil on keelatud müüa 80 protsenti oma osalusest.

Nende lukustatud tokenite kohta märkis Põhja-Carolina osariigi ülikooli raamatupidamisprofessor Nathan Goldman, et raamatupidamisreeglite kohaselt on selliste mitteloovutatavate varade jooksev väärtus null. Reuters kasutas seda hinnangut varajaste investorite puhaskasumi või -kahjumi arvutamisel World Liberty tokenitest.

Ka need, kes ostsid tokenid pärast börsikauplemise algust, on kandnud kahjumit, kuna tokeni hind on langenud. Kokkuvõttes ulatub World Liberty tokenitesse investeerinute kahjum ligikaudu 674 miljoni dollarini.

World Liberty pressiesindaja Wachsman selgitas, et juhtimistokenid ei ole "investeerimistoode". Samuti märkis ta, et Reutersi poolt World Liberty tokenite kasumi ja kahjumi arvutamisel oli ebatäpne "hägustada piire realiseeritud ja realiseerimata kahjumite vahel".

Trumpi meemimündi projekt ei avalikustanud müntide müügitulu, mistõttu kasutas Reuters müügimahtude ja müntide eest makstud hindade määramiseks plokiahela andmeid ning kaalutud turuhindu.

Kuna Reuters ei suutnud kinnitada, kas kõik projekti poolt müüki pandud mündid reaalselt ära müüdi, jäeti arvestusest välja mündid, mille staatust ei õnnestunud tuvastada. Seega võivad Reutersi esitatud arvud alahinnata nii Trumpi perekonna kasumit kui ka ostjate kahjumit, rõhutas väljaanne.

Plokiahela analüütikaettevõtete, sealhulgas Chainalysise tehtud analüüsist selgus, et väike arv suuri kauplejaid, kes olid $TRUMP-i varajased ostjad ja müüjad, teenisid suurt kasumit, samas kui sajad tuhanded väiksemad jaeinvestorid kaotasid raha.

Kokkuvõttes kulutasid ostjad $TRUMP-ile Reutersi arvutuste kohaselt vähemalt 1,2 miljardit dollarit, ostes münte kohati isegi 75,35 dollari eest. Tuginedes 30. aprilli hinnale (2,38 dollarit), oli nende müntide väärtus 521 miljonit dollarit, mis tähendab ostjatele üle 700 miljoni dollari suurust kahjumit.

Reutersi arvutused World Liberty ja $TRUMP tokenite müügi kohta hõlmasid ainult neid tehinguid, mida sai kindlalt tuvastada. Nende hulka ei kuulu sadade miljonite dollarite väärtuses tokeneid – peale kolme miljardi, mis paljastusid Euroopa Liidu dokumendist –, mille mõlemad projektid on plokiahela andmetel viinud oma krüptorahakottidest kauplejate või teiste investorite rahakottidesse.

Reuters ei suutnud tuvastada, kas nende müümise asemel võidi neid kasutada muudel eesmärkidel, näiteks tagatiseks, börsi likviidsusreservideks või klientide premeerimiseks.

ALT5 Sigma ja American Bitcoin avalikustasid oma dokumentides müüdud aktsiate arvu ja 2026. aasta märtsi lõpuks kaasatud rahasummad.

Alates 11. augustist 2025 on ALT5 aktsia hind kukkunud enam kui üheksalt dollarilt 75 sendini aprilli lõpus, tuues investoritele umbes 675 miljoni dollari suuruse kahjumi.

Alates septembrist on American Bitcoini aktsia hind langenud 11 dollarilt 1,15 dollarini aprilli lõpus, jättes investorid enam kui 200 miljoni dollariga miinusesse.