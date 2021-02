Tüür: praegu on maailma võimalus toetada Vene rahva õigust õiglusele

Politoloog Karmo Tüüri sõnul on praegu maailmal võimalus, ehkki keeruline, näidata oma toetust Venemaa rahva õigusele inimväärsele ja õiglasele elule, öeldes muu hulgas selgelt välja, et Venemaa rikub oma kohtupidamispraktikaga Euroopa inimõiguste konventsiooni.

"Vikerhommiku" palvel Vene opositsionääri Aleksei Navalnõi vangistamise järelmeid kommenteerinud Tüür selgitas, et Venemaal toimub tinglikult kaks kohtusüsteemi: ühelt poolt n-ö tavapärased kriminaal- ja administratiivkohtud, teisalt aga poliitiline kohtupidamine.

Esimene toimib Tüüri sõnul täiesti arvestatavalt heal tasemel, järgitakse protseduurireegleid, leidub ka õigeksmõistvaid otsuseid teise astme kohtus jne. "Teine töötab aga sisuliselt halvimate stalinistlike traditsioonide vaimus – kui on vaja kedagi süüdi mõista, siis seda ka tehakse, laias kaares vilistades kõikidele õigustele," ütles Tüür.

"Kuna see teine on aga ühe inimõiguse – õigus õiglasele ja avalikule kohtumenetlusele – rikkumine, siis täpselt sellisena tulebki seda käsitleda. Kuna Venemaa rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni, siis tuleb seda ka valjuhäälselt välja öelda."

Tüür ei usu, et teisipäevase kohtuotsuse edasikaebamine midagi muudab, sest karta on, et riigisisene edasikaebamine jätkub sama poliitilise kohtupidamise loogika alusel.

Suure tõenäosusega jõuab asi otsapidi taas Euroopa inimõiguste kohtuni, kus Navalnõi võib taas saada võidu ja Venemaa kui riik peab taas välja maksma hüvitisi, kuid see ei muuda asjaolu, et Navalnõi peab füüsiliselt ikkagi senikaua vanglas istuma.

ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev ütles teisipäeva õhtul "Aktuaalses kaameras", et kui keegi seda olukorda muuta saab, siis mitte president Putin, vaid vene rahvas, kes näitab, kui väsinud nad praegusest režiimist on. Tüüri hinnangul on sellega aga nii ja naa.

Ühest küljest on Venemaa rahvas ainuke õiguslik subjekt, kelle käes peaks olema võim ja õigus midagi Venemaal muuta. Teisalt vajab seesama rahvas aga ka toetust väljaspoolt.

"Ja vat siin on ülejäänud maailma jaoks võimalus – ehkki palju keerulisem võimalus – näidata seda, et me toetame Venemaa rahva õigust õiglusele ja inimväärsele elule. Mitte ainult olles Venemaa praeguse korrumpeerunud võimueliidi ja nende praktikate vastu, vaid olles nende inimeste poolt, kes taotlevad õigus ja õiglust."

Moskva kohus muutis teisipäeval Vene opositsioonijuhi Navalnõi 3,5-aastase tingimisi karistuse reaalseks vangistuseks. Kuna Navalnõi on istunud aasta koduarestis, tuleb tal trellide taga veeta 2,5 aastat.

Navalnõi advokaadi sõnul kaevatakse otsus kindlasti edasi.

Euroopa inimõiguste kohus on varem nimetanud Navalnõi varasemat, 2014. aasta karistust meelevaldseks ja ebaõiglaseks.