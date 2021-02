Vakra: töö Tallinna Soojuses on enda arendamiseks

Vakra selgitas, et otsus Tallinna Soojusesse suunduda oli praegusel eluhetkel õige ning oluline on just enda arendamine.

"Ma olen seisukohal, et inimene peab käituma nii, nagu ta ise räägib, olema ise eeskujuks. Kui räägime linna või riigi ettevõttest, siis need juhid peavad olema apoliitilised, sõltumatud," kirjeldas Vakra sotsiaaldemokraatlikust erakonnast väljaastumise tagamaid.

Vakra sõnas, et keskkond on tema peamine tegevusvaldkond ning Tallinna Soojusesse tööle asumine aitab tal oma meelisteemaga rohkem tegeleda.

"Kindlasti tuleb rõhutada seda, et tegemist on elutähtsa ettevõttega, me kõik soovime, et meie toad oleks soojas," lisas Vakra.

Vakra selgitas, et ettevõttes on lisaks temale veel neli töötajat, kuid tööd on siiski palju.

"Kooskõlastame miljonitesse ulatuvaid investeeringuid. See tähendab, et põhimõtteliselt oleme torude omanikud ja mitme soojuselektrijaama omanikud. Oleme need välja rentinud ja kontrollime, et rentnik mõistlikult meie vara haldaks," täpsustas Vakra. Ta sõnas, et kaks olulist aspekti uue töö juures on kaugjahutuse teenuse võimalik pakkumine ning erinevate salvestussüsteemide rakendamine.

Oma suurimateks saavutusteks poliitikas peab Vakra riigikogu keskkonnakomisjoni eesmeheks olemist ning tööd Nõmme linnaosas.

Samas ei välistanud Vakra seda, et ta kunagi poliitikasse naaseks. "Seda mulle on elu õpetanud, et selgeltnägija ma ei ole," lisas ta tuleviku kohta.

Suurimaks keskkonnaalaseks murekohaks on Vakra sõnul Eestis aga Ida-Virumaa, kus oleks hädasti vaja konkreetset plaani rohepöörde jaoks.

Nõmme jääb alati hingelähedaseks

Nõmme elanike käekäik on Vakra sõnul siiamaani tema südameasi ja jääb selleks ka edaspidi.

"Olen selline vabatahtlik külavanem, kellele võib kirjutada, joonistada, häid mõtteid anda. Sellega ma kindlasti jätkan, sest see läheb mulle endale korda," ütles Vakra ja selgitas, et aitab igapäevaselt inimesi nende muredega.

Sotsiaaldemokraatidel on Vakra hinnangul aga paremad päevad veel tulekul. Ta täpsustas, et valimistulemused võivadki aasta-aastalt kõikuda ja sellest saab vaid õppida. "Poliitikas loeb, kui hea, kui osav, kui tubli sa ise oled, loeb erakond ja erakonna reiting," lisas ta.

Lisaks rääkis Vakra saates ka taimetoitlusest ja keskkonnateadlikkusest laiemalt.