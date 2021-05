Mart Luik: uus amet ja valimistel kandideerimine ei käiks kokku

Peagi Tallinna linnavalitsuse strateegiakeskuse ettevõtlusdirektorina tööd alustav opositsioonilise Isamaa Tallinna volikogu senine palgaline aseesimees Mart Luik ütles ERR-ile, et uude ametisse kandideerimisel öeldi talle, et ta uues ametis sügisestel valimistel ei kandideeriks.

Tallinna linnavalitsus on olnud väga efektiivne ja võtnud opositsiooniliidreid järjest tööle Keskerakonna juhitavasse linnasüsteemi. Alles võeti tööle sotsiaaldemokraat Rainer Vakra Tallinna Soojuse juhiks, aastate eest toodi Roheliste juht abilinnapeaks. Nüüd siis Mart Luik?

Tuleb tunnistada, et on olnud efektiivne. Tallinna linnavalitsusel on järelikult mingeid suuri väljakutseid pakkuda.

Minu puhul oli küll see nõnda, et oli avalik konkurss, mida ma märkasin, süvenesin teemasse ja mida rohkem süvenesin, seda põnevam see amet tundus. Tõtt-öelda ma täiesti teadlikult poliitikutega sel teemal üldse ei suhelnud. Olen ju lõpuks 25 aastat ikkagi ettevõtjana tegutsenud, vana arm ei roosteta ja lõi ennast välja mingis mõttes.

Kõrvalt vaadates pole see hea märk, et linnavõim ostab avaliku raha eest enda palgale opositsioonijuhte. Te olete ju olete linnavolikogus aseesimees, kes seni esindas opositsiooni. See ei ole üksikjuhus, vaid selgelt välja joonistunud muster.

Ütleme nii, et iga kaasus on ikkagi ju lõpuks omaette nähtus. Mina Rainer Vakra näidet ei oska hinnata.

Aga minu uue ametiga poliitikas osalemine kokku ei käi. Ma olen kindel, et Isamaa fraktsioon valib endale uue esimehe ja volikogu aseesimees kindlasti valitakse ka.

Isamaa erakonna liikmeks ma jään edasi.

Seda te ei karda, et erakond viskab teid välja sellise käitumise pärast?

Isamaa inimestega olen rääkinud, tegelikult nad tunnustavad seda, et ma jään ikkagi nende ridadesse ja ja jagan neid samu seisukohti. Seda ma küll ei pelga, et, et nad mind kuidagi tõrjuma hakkaks.

Mida teie erakonnakaaslased volikogus täpselt ütlesid? Olete neile põhjendanud, mis juhtus?

Olen nendega rääkinud. Nad olid selles mõttes pettunud, et ma tegevpoliitikast lahkun. Ma selgitasin, et see selle ametiga kokku ei käi. Nad said sellest aru ja tegelikult teisalt tunnustasid, et ma jätkan erakonna liikmena tegevust ja neile selga ei keera.

Milline näeb välja teie esimene tööpäev Tallinna linnavalitsuses, mille kohta olete aastaid rääkinud, et linnajuhtimise suurim probleem on korruptsioon?

Siin on oluline see nüanss, et strateegiakeskus on küllaltki poliitikavaba üksus. Eks see esimene päev on ennekõike oma kolleegidega tuttavaks saamine.

Laias laastus on mul pilt olemas, millega seal tuleb tegeleda. Näiteks ringmajandus, turismi restart kui koroonakriisist hakkame väljuma. Tallinn peab olema võimalikult edukas rahvusvahelise turismi tagasitoomisel. Oluline on ka koostöö tehnoloogiaettevõtetega, et Tallinnast kujundada digipealinn.

Kas keegi linnajuhtidest helistas ja soovitas teil kandideerida, arvestades teie juhivõimeid?

Ei helistanud. Tegelikult viis konkursi läbi Kairi Vaher, kes juhib strateegiakeskust. Tema on aastakümneid linnasüsteemis töötades rangelt hoidnud sellist mitteparteilist liini ja seda ta eeldas ka minult, kui me konkursi lõppvoorus vestlesime.

Näiteks see oli väga oluline nüanss, et ma sügisestel valimistel ei kandideeriks, sest selle ametiga ei käi see kokku lihtsalt.

Te olete selgelt vahetanud poolt ja läinud tööle sellesse linnavalitsusse, mida juhib Keskerakond. Kuidas te soovitate oma endistel kolleegidel opositsioonipingil linnavalitsusega edaspidi suhestuda?

Mina vaatan tegelikult linlasena ja tegelikult ka Isamaa erakonna liikmena suhteliselt optimistlikult sügisestele valimistele. Kõigi märkide järgi juhtub see, et keegi ei saa ülekaalukat võitu Tallinnas. Kohalike valimiste tulemusena sünnib koalitsioon ja see on juba iseenesest edasiminek võrreldes tänase seisuga.

Linnavalitsus on teinud hoolimata opositsiooni kriitikast ka ridamisi häid asju.

Linnajuhtimise süsteemne probleem on olnud see, et nad on pikka aega üksi võimul olnud. Praegu kõik märgid näitavad, et see muutub sügisel. Koalitsioonid demokraatia tingimustes tasakaalustavad väga palju ühiskondlikku arengut.