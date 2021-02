Terviseameti andmetel on Eesti viimase kahe nädala koroonanakatumise näitaja saja tuhande inimese kohta 536. Nakatumisnäitaja oli tipus (610) enam kui kolm nädalat tagasi, 9. jaanuaril.

Maakonniti on endiselt kõrgeim nakatumisnäitaja Ida-Virumaal, kus see on 802. Järgnevad Võrumaa (598), Pärnumaa (587) ning neljandana Harjumaa (561).

Maakondade madalaim nakatumisnäitaja on Hiiumaal (161), kus viimase nädala jooksul on tuvastatud kümne ja kahe nädala jooksul 15 inimese nakatumine.

Pärnu linna osavaldades kõrgeim nakatumisnäitaja

Terviseameti koondatud andmetest nähtub, et nakatumisnäitaja on kõige kõrgem 858 ruutkilomeetrise Pärnu linna osavaldades.

Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallas elab kokku 12 370 inimest. Kahe nädala nakatumisnäitaja saja tuhande elaniku kohta on seal 2384.

Viimase nädala jooksul on tuvastatud seal 144 ja kahe nädala jooksul 295 inimese nakatunumine koroonaviirusega.

Pärnu linnas endas on nakatumisnäit 586. Viimase nädala vältel on juurde tulnud 106 ja kahe nädala jooksul 226 koroonajuhtumit.

"Pärnumaal on viimasel kahel nädalal nakatumiste arv tõusnud kindlasti seetõttu, et meil on juba kolm suuremat hooldekodu kollet: Pärnus, Pärnu-Jaagupis ja Kilingi-Nõmmes. Meil on kolle kahes ettevõttes ja samuti on nakatumine oluliselt tõusnud õpilaste ja õpetajate hulgas. Ka on olnud nakatumisi lasteaedades, jälgimisel on üks suurem lasteaiakolle," ütles terviseameti lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Nakatuminäitajailt järgnevad Pärnu linna osavaldadele Sillamäe, kus kahe nädala nakatumisnäit saja tuhande inimese kohta on 1522, Narva-Jõesuu, kus see on 1140, ning Jõgevamaa Mustvee vald, kus see on 1177.

5350 elanikuga Mustvees vallas on viimase nädala jooksul koroonaviirus tuvastatud 25 ja viimase kahe nädala jooksul 63 inimesel.

Tallinnas suurim nakatumine Lasnamäel, Harjumaal Maardus

Tallinna viimase kahe nädala nakatumisnäit saja tuhande inimese kohta on 619. Linnaosadest on näitaja kõrgeim Lasnamäel (916), järgnevad Mustamäe (617), Põhja-Tallinn (609), Haabersti (592), Kristiine (515), Pirita (404), Kesklinn (379) ja Nõmme (344).

Tallinna rahvarohkeimasse linnaossa Lasnamäele (116 153 elanikku) on viimase nädalaga lisandunud 507, kahe nädala jooksul kokku 1065 nakatunut.

Võrreldes 8. jaanuariga on olukord Tallinnas paranenud, siis oli kogu linna nakatumisnäit 836 ja Lasnamäel 1074.

Tallinna koroonaennetuse koordinaatori Ester Öpiku sõnul on pealinnas koroonaviiruse levik pidurdunud.

"Kindlasti on oma osa meetmetel, mis on kas maakonnapõhiselt või Eestis laiemalt kehtestatud. Teisest küljest tasuks rõhutada seda, et nakatunuid on päevas ikkagi palju, üle saja. Nii et valvsust ei tohi ka tänase pildi juures kaotada," rääkis Öpik.

Harjumaal on viimase kahe nädala kõrgeim nakatumisnäit saja tuhande inimese kohta Maardus, kus see on 984.

Viimase nädala jooksul on seal juurde tulnud 94 ja kahe nädala jooksul 152 nakatunut.

Võrreldes enam kui kolme nädala taguse ajaga on 15 445 elanikuga Maardus olukord halvenenud, 8. jaanuaril oli seal nakatumisnäit 835.