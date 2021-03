"Õpetajate vaktsineerimine on Tallinnas kestnud nüüd juba paar nädalat ja õpetajatest peaaegu kõik [soovijad] on nüüd ka oma vaktsiini esimese doosi kätte saanud," rääkis Öpik.

Tema sõnul soovisid esialgu vaktsiini umbes pooled õpetajad. "See on hästi sarnane sellele, mida näitasid ka teised grupid. Alustasime tervishoiutöötajatest - siis oli ka alguses 50 protsenti, kes lasi ennast esimese hooga vaktsineerida. Aga hea meel on selle üle, et soovijaid lisandub," rääkis Öpik. "Eks me olemegi täna sellisel kõhkleval-kahtleval positsioonil, aga me saame julgustust sellest, kui meie kolleegid teevad tarku otsuseid ja näeme, et see toimib, siis tulevad teised ka kaasa," lisas ta.

Öpiku sõnul vaktsineeriti õpetajaid kui alla 70-aastaseid AstraZeneca vaktsiiniga, mis tähendab, et oma teise doosi peavad nad saama alles kaheksa nädala pärast.

"See on äärmiselt suur edasiminek, kui arvestada seda, et me soovime kindlasti, et meie koolid saaksid oma tööga edasi minna nii palju, kui see täna võimalik on ja et õpetajad püsiksid terved," rõhutas ta.

Kommenteerides Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti soovitust muuta maskikandmine kohustuslikuks, vastas Öpik, et esmalt pooldaks ta inimeste veenmist, kuid vajadusel peab olema võimalus ka kohustuse eirajate karistamiseks.

"Kindlasti alguses, kui see on vähegi võimalik, ei ole karistamine ja kohustamine esimene lähenemisviis. Aga peab olema tagataskus ka võimalus, et kui on inimesi, kes ei hooli iseenda ja teiste tervisest, siis me teisel moel tuletame seda neile meelde. Karistus ei pruugi olla ju midagi suurt või ranget, aga sanktsiooni kehtestamise võimalus peab riigi kusagil tasandil olema, sest paraku mõned inimesed mõistavad seda keelt paremini," tõdes Öpik.