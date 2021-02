Tallinnas Merivälja teele erahaiglat kavandanud ettevõtja mõtles ümber

Pirital Merivälja tee 33 asuva hoone ehitus peatati möödunud sügisel, kui järelevalve tuvastas, et platsil toimuvad ehitustööd, mis ei olnud projektiga kooskõlas. Nüüd uue taotlusega soovib arendaja Merivälja Realestate vähendada hoone mahtu ja selle funktsioone.

Linnale esitatud taotluses seisab, et võrreldes ehitusloa saanud eelprojektiga on kavas ära jätta haiglale kavandatud keldrikorrus. Esimesel korrusel säilivad restoran, apteek ja mitmesugused meditsiiniteenused, ning ratturitele mõeldud pesemis- ja riietusruumid. Lisanduvad kaubanduspinnad ja autopesula.

Teisele korrusele kavandatud haiglaplokk on asendunud büroopindadega, sinna plaanitakse massaaži- ja ilusalongi ning lastehoidu.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat selgitas, mida praegu esitatud taotlus tähendab.

"See ei ole ehituse jätkamine. Detailplaneeringuga on arendaja esitanud linnale taotluse projekti muudatuse kohta. Kas seda peaks aktsepteerima, on nüüd linna otsus. Kui arendaja tahab detailplaneeringu lähteülesande muudatusi, siis ta on otsustanud sellise käiguga, et ta kukub oma arendusega täiesti nulli tagasi," rääkis Liinat, et käivituma peab taas protsess koos arhitektuurikonkursi ja avalike aruteludega.

Hoone ehitaja Rand ja Tuulberg on varem öelnud, et nende hinnangul ei vaja ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd uut ehitusluba ning linn peaks lubama nende töödega jätkata.

Liinati sõnul on järgmine samm see, et vastav komisjon koguneb arendaja taotlust arutama ja linnaplaneerimise amet peab küsima ka linna asutustelt arvamust, seal hulgas Pirita linnaosa valitsuselt.

"Kuna see jookseb ka minu laua pealt läbi, siis mina sellele kahjuks kooskõlastust ei anna, kuna seal pole arvestatud parkimiskohtadega. Nagu ta uues taotluses on välja toonud, et ta kavatseb loobuda 0-korrusest, erahaigla püstitamisest. See on juba detailplaneeringu lähteülesandest praktiliselt enam kui 60-protsendiline muudatus, mis ei saa olla kindlasti aktsepteeritav," ütles Liinat.