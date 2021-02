Lutsar ei pea vaktsiinist loobunud haiglatöötajate hulka ohtlikult suureks

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et praegu pole veel vaktsineerimine käib ja seega ei saa veel hinnangut anda, kuidas tervishoiutöötajate vaktsineerimine on õnnestunud.

"Kõik inimesed ei saanud võib-olla alguses tulla. Mõned võib-olla alguses kartsid natuke, nüüd näevad, et vaktsineerimine läheb edukalt ja tulevad ka vaktsineerima, nii et ma ei nimetaks seda halvaks, 50 protsenti on väga hea," lausus Lutsar.

Osa haigla töötajaid on esialgu loobunud koroonavaktsiinist, kuna nad on haiguse hiljuti läbi põdenud.

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) vaktsineerimise koordinaator Ülle Rohi ütles, et inimesed vajavad aega otsustamiseks.

"Nad tahavad oma otsused rohkem läbi mõelda, tahavad vaadata, mis juhtub kolleegidega, kes on vaktsineeritud kahe doosiga. Teiseks me täheldame, et on inimesi, kes vajavad aega," lausus Rohi.

Praegu loobujate hulgas on ka neid, kes on vaktsineerimise edasi lükanud.

"On selliseid, kes ootavad konkreetselt teisel tehnoloogial olevat vaktsiini, AstraZenecat või ka Sputnikut. Valdavalt on need inimesed, kes elavad veidi teises inforuumis," ütles PERH-i infektsioonikontrolli juhataja Mait Altmets.

Kindla ei koroonavaktsiinile on mitmetes haiglates öelnud alla 20 protsendi töötajatest. Samas on töötajate hulgas ka neid, kes on oma otsust muutnud.

Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula ütles, et nede haiglas on keeldujaid 19 protsenti. "Meil oli alguses selline kõhklejate seltskond. See on jagunenud pooleks. Kõhklejatest 70 inimest on keeldunud, kuid 20 inimest on ümber mõelnud ja ennast juba vaktsineerinud," lausus Vahula.

Mitmetes haiglates on arstide hulgas vaktsineerituid rohkem kui hooldustöötajate hulgas. Näiteks PERH-is on arstidest vaktsineeritud 80 protsenti, õdedest 50 protsenti ja hooldustöötajatest 46 protsenti.

Lutsari sõnul on aga kõikide haiglas töötavate inimeste puhul vaktsineeritus sama oluline.

"Hooldustöötaja ju puutub haigega ikka tihedamalt kokku. Haiged mõnikord oksendavad ja mõnikord on kõht lahti – see on just see, millega hooldustöötaja kokku puutub, hooldustöötajate vaktsineerimine on väga oluline," märkis Lutsar.