Eesti on saanud 82 200 doosi koroonavaktsiini

Eesti on Euroopa Liidu ühishangete raames saanud seni kolmelt tootjalt kokku 82 200 doosi koroonavaktsiini, millest on ära kasutatud 58 261 doosi.

Kõige rohkem on Eestisse jõudnud esimesena EL-i kasutusloa saanud Pfizer/BioNTech vaktsiini - 70 200, doosi, Moderna vaktsiini on tulnud 4800 ja

AstraZeneca vaktsiini 7200 doosi, edastas sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Eva Lehtla.

Eestisse saabunud vaktsiini kogused tarnete laekumise järjekorras:

9750 (Pfizer/BioNTech)

9750 (Pfizer/BioNTech)

9750 (Pfizer/BioNTech)

1200 (Moderna vaktsiin)

8190 (Pfizer/BioNTech) (alates jaanuari 3. nädalast mindi üle arvestusele, kus ühes viaalist arvestati kuus doosi)

11 700 (Pfizer/BioNTech)

1200 (Moderna)

10 530 (Pfizer/BioNTech)

2400 (Moderna)

7200 (AstraZeneca)

10 530 (Pfizer/BioNTech)

Kokku oli kolmapäevase seisuga Eestisse toodud 82 200 doosi.

Kolmapäeva, 10. veebruari hommikuks oli Eestis tehtud kokku 58 261 vaktsineerimist, need kõik on tehtud Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiiniga.

Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul ei avalda terviseamet vaktsineerimise statistikat eraldi vaktsiinitootjate kaupa, kuna seda ei tehta ka ühegi teise immuniseerimiskava vaktsineerimise puhul.

"Käsitleme kõiki COVID-19 vaktsiine võrdsetena," ütles Lehtla.

Tema sõnul on vaktsiinide laoseis pidevalt muutuv, kuid riigi eesmärk on anda terviseameti lattu jõudnud vaktsiinid võimalikult kiiresti välja vaktsineerijatele ning samas hoida piisav varu teise vaktsiinidooside manustamiseks.

"Seega on osa vaktsiine terviseameti kesklaos varus, osa on teel vaktsineerijatele, osa on vaktsineerijate juures vaktsineerimise ootel," tõdes Lehtla.

"Tervishoiuasutuste tellimusi täidetakse terviseameti kesklaos igapäevaselt selliselt, et uue tarne Eestisse saabumise ajaks oleks valdav osa vaktsiinidoosidest vaktsineerijatele laost välja antud. Laos hoitakse varu esimese doosiga vaktsineeritute teise doosi jaoks, et ennetada võimalikke riske olukorras, kui Eestisse saabuv tarne peaks ootamatult takerduma," selgitas Lehtla.

AstraZeneca vaktsiiniga alustatakse vaktsineerimist tuleval nädalal.