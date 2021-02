Taani plaanib Põhjamerre energiasaart

Taani teatas reedel, et on heaks kiitnud kava rajada Põhjamerre tehissaar, kus saaks toota tuuleenergiat vähemalt kolme miljoni majapidamise tarvis.

Parlament kiitis juunis heaks keskkonnapoliitika raamkava, mis näeb ette vähendada 2030. aastaks süsiniku emissiooni 70 protsendi võrra. Selleks kavandatakse energiakeskuste loomist Läänemere Bornholmi saarel ning Põhjamerel.

Taani parlament astus neljapäeval järgmise sammu, kiites sel otstarbel heaks tehissaare rajamise Põhjamerele.

Algselt on kavas toota kolm gigavatti elektrienergiat, kuid hiljem peaks see kasvama kümne gigavatini, mis peaks katma kümne miljoni majapidamise vajadused. Taani elanike arv on 5,8 miljonit.

Kliimaminister Dan Jørgensen ütles AFP-le, et selle sammuga soovib Taani hakata ülejäänud Euroopale elektrienergiat eksportima.

Saare rajamine oleks Taani ajaloo suurim ehitusprojekt. Selle enamusomanikuks saab Taani riik, kes loodab ka eraettevõttet kaasalöömisele. Projekti hinnanguline maksumus on 210 miljardit Taani krooni (28 miljardit eurot).

Ehkki saare suurust pole lõplikult kavandatud, peaks see ministeeriumi hinnangul jääma 120 000 ja 460 000 ruutmeetri vahele.

Kuna projekti teostamisel seisab järgmisena ees keskkonnamõjude hindamine ja läbirääkimised võimalike investoritega, võtab ehitustööde algus veel aega. Ministeeriumi hinnangul võiks see alata 2026. aastal ning lõppeda 2030. ja 2033. aasta vahel.