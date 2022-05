ERR Kopenhaagenis: Taani kavandab hulga ühendustega energiasaari

Roheenergia arendamise tähtsust Taani jaoks näitab muu hulgas riigi ja ettevõtjate ühise asutuse State of Green olemasolu. Taastuvenergia katab praegu 40 protsenti kogu Taani energiakasutusest ja 50 protsenti elektritarbimisest.

Tuulise Taani järgmine suur plaan on hulga ühendustega energiasaared Läänemerel ja Põhjamerel.

"Huvitav on nende puhul see, et nad hakkavad toimima justkui ämblikuvõrgud. Ühendused võimaldavad energia liikumist Suurbritanniasse, Hollandisse, Taani, allapoole lõuna suunas Saksamaale ja nii edasi. Idee seisneb selles, et kui on väga tuuline ja me toodame siin palju energiat, siis saame me selle Euroopasse laiali saata," selgitas State of Greeni kõneisik Magnus Hojberg Mernild.

Ühenduste rohkus ja koostöö on roheenergia arendamise võtmesõna. Probleem, millele kõik lahendusi otsivad, on aga energia salvestamine perioodideks, mil tuul ei puhu ja päike ei paista. Üks selline ettevõtjate uus katsetus Lõuna-Taanis meenutab hiiglaslikku ahju.

"Kui on elektri ülejääk, siis konverteeritakse see kuumusesse ja kividesse, suurde hulka kividesse, mille kuumus võib ulatuda 600 kraadini. Kui tuult on vähe või päike ei paista, siis saab selle kivides oleva energia taas turbiini abil elektriks muuta," kirjeldas energiafirma Andel arendusjuht Ole Alm.

Nõnda saaks tulevikus salvestada kogu Taani ühe päeva elektrivaru. Samale probleemile püüavad lahendusi otsida vesiniktehnoloogia ja rohemetanooli arendused, millega Taani ettevõtted samuti tegelevad ja soovitavad teistelegi.

"Ma arvan, et Baltikumil ja Eestil eriti on võimalus saada vesiniku ja metanooli eksportijaks, kui te tegutsete kiiresti ja lasete sellel tööstusel areneda nii kiiresti kui võimalik. Aga nõudmine on suur, turbiinide hinnad pole kunagi olnud nii kõrged, raske on leida varustust ja töötajaid ja nii edasi. Kindlasti on tegu buumiga," ütles European Energy projektide juht Thorvald Spanggaard.

Taastuvenergia ettevõte European Energy arendab tuule- ja päikseparke mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Leedus ja soovib neid rajama hakata ka Eestis.