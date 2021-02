Laupäeval peeti Rannarootsi muuseumis selle talve esimene suurem üritus, talvine perepäev. Üle mitme aasta oli ka ilm selleks vastav. Kuna perepäev toimus muuseumi kõrval mere ääres, ei olnud koroonapiirangud suureks takistuseks.

Igal aastal muuseumi siseruumides korraldatav jõulumaa jäi eelmise aasta lõpus aga ära. Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm tunnistab, et talv on olnud raske.

"Koolid, grupid praegu muuseumi ei külasta. Üksikkülastajad ja pered, need on veel, kes meid külastavad ja suurte üritustega siseüritused on meil jah kõik ära jäänud aga nüüd pere talvepäev, kui viimased aastad on olnud niimoodi, et meri lainetab, siis tänavu võib öelda, et on tõeline pere talvepäev," rääkis Kalm.

Mullu aitas kõige keerulisema aja üle elada riigilt saadud toetus. Praegu loodetakse, et olukord viiruserindel läheb suveks leebemaks. Just suvi on Rannarootsi muuseumi tippaeg. Eelmisel aastal juhtus muuseumipere jaoks aga ka head. Korda tehti ujuvkai, mille ääres saab navigatsioonihooajal hoida ekspositsiooni kuuluvaid paate.

"Muuseumi puupaatidel on kõigil ilusasti kai ääres kohad olemas, aga probleem jätkuvalt on, et meri kannab muda siia ja meil tuleb see lauterikoht, sadamakoht ära süvendada, et ta korralikult tööle saab," rääkis Kalm.

Süvendamiseks vajalik raha loodetakse leida mõnest toetusmeetmest. Muuseum tahab nimetada oma sadama ajaloolist traditsiooni järgides Haapsalu vanasadamaks.