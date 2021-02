Saksamaa koalitsioonipartnerite vahel on erimeelsused, kellest saab järgmine eelarvepoliitikat kujundava majandusnõukogu esimees. Poliitilisi pingeid suurendavad sügisel toimuvad parlamendivalimised.

Saksamaa sotsiaaldemokraadist (SPD) rahandusminister Olaf Scholz blokeeris senise majandusnõukogu esimehe Lars Feldi ametisse määramise kolmandaks ametiajaks. Feldi toetas Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kodupartei kristlikud demokraadid (CDU), teatas Financial Times.

Tegemist on ideoloogiliste erimeelsustega CDU ja SPD vahel, kus peamiseks küsimuseks on eelarvepoliitika.

Feld ei toeta riigi suuremat sekkumist majandusse, soosib maksukärpeid ja pooldab eelarvetasakaalu.

Saksamaa põhiseaduses on olemas reegel, mis seab riigivõlale ülempiiri. Eelmisel aastal suurendas Berliin kulutusi, et toime tulla koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangusega. Saksamaa valitsus võttis 2020. aastal 130 miljardi euro ulatuses võlgu ja sel aastal kavatseb laenata 180 miljardit eurot. Tegemist on suurimate summadega sõjajärgses ajaloos.

CDU tahab võimalikult kiiresti naasta vanade eelarvereeglite juurde. SPD-s tahavad mitmed juhtivad vasakpoolsed poliitikud ja majandusteadlased jätkata suuremate investeeringute tegemist avalikesse teenustesse.

"Rahandusministri otsus pole seotud Feldi majanduslike vaadetega, ja nõukokku on vaja lihtsalt uut verd," ütles Scholzile lähedane inimene.

Feldi sõnul on ta ärritanud paljusid SPD liikmeid, kuna on soovitanud pöörduda tagasi fiskaalse ortodoksia juurde.

"SPD-s on teatud jõud, kes soovivad rohkem manööverdamisruumi ja soovivad reformida laenupoliitikat. Ma kahetsen sügavalt, et nõukogus toimub politiseerimine, mis õõnestab selle sõltumatust," ütles Feld.

CDU esimehe Armin Lascheti sõnul on Feld sotsiaalse turumajanduse üks tuntumaid teadlasi.

"Koroonaviiruse epideemia keskel takistab SPD rahandusminister oma arrogantsuse ja teadmatusega majandusnõukogu tööd. Praeguses olukorras on asjatundlikkus samas olulisem kui kunagi varem," teatas Laschet.

SPD on väidetavalt esitanud nõukogu esimehe kohale oma kandidaadid. Nende seas on ka Düsseldorfi ülikooli majandusprofessor Jens Südekum, kes toetab suuremat riigi laenukoormust.

Mitmed Scholzi parteikaaslased toetasid rahandusministri otsust mitte toetada Feldi kandidatuuri. "Lars Feld kehastab ideoloogilist neoliberalismi," ütles SPD poliitik Cansel Kiziltepe.

Saksamaa riiklik majandusnõukogu loodi 1963. aastal ja selle koosseisu kuulub viis majandusteadlast. Saksamaa majanduspoliitika kujundamisel mängib nõukogu väga mõjukat rolli.

Lars Feld õpetab Freiburgi ülikoolis majanduspoliitikat.