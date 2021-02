Purjus juhi põhjustatud avariisse sattunud laps suri

Sündmused said alguse 28. jaanuari õhtul, kui Tartumaal Aardlapalu külas kaldus 51-aastase mehe juhitud Ford vastassuunavööndisse ning toimus laupkokkupõrge vastu sõitnud Volkswagen Passatiga. Politsei tuvastas ekspertiisis, et Fordi juhtinud mees oli raskes joobes.

Avariis said raskelt viga Fordi juht ja masinas kaasa sõitnud naine ning laps, Volkswagenit juhtinud lapseootel naine sai üliraskeid vigastusi. Nad kõik viidi haiglaravile. Vaatamata arstide pingutustele suri õnnetuse järel vastsündinud laps haiglas.

"Väga raske on leida üldse sõnu, millega kirjeldada seda traagikat ja meeleheidet. Valus on mõelda, et ühe elunäinud inimese vastutustundetu käitumine võttis elu, mis ei olnud jõudnud alatagi," nentis Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa ning avaldas sügavat kaastunnet lapse kaotanud perele ja teistele lähedastele.

"See, mis juhtus, ei ole liiklusõnnetus. See on kuritegu. Teatakse, et joobnuna rooli istumine võib viia raske avariini. Teatakse sedagi, et kui tagajärg on käes, siis seda enam tagasi ei pööra. Seega, kui keegi rikub ühiskonnas kokku lepitud reegleid ja seda korduvalt, ei saa me rääkida, ei juhtus õnnetus. See, mis toime pandi, on kuritegu," lisas jaoskonna juht.

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas eelmisel nädalal taotluse õnnetuse põhjustanud 51-aastase mehe vahistamiseks ning kohus selle taotluse ka rahuldas. Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm sõnas, et mees on väärteo korras joobes juhtimise eest karistatud viimati möödunud suvel ning mehe enda sõnul on tal harjumus iga nädal alkoholi tarvitada.

"Seda arvestades on väga tõenäoline, et vabadusse jäädes jätkab mees samasuguse käitumisega ning kaasliiklejate ohtu seadmisega, mistõttu oli tema vahistamine vältimatu," ütles Tamm.

Reimaa nentis, et olenemata sellest, milline saab olema avarii põhjustanud juhi karistus, siis kaotatud elu see paraku tagasi ei too.

"Pingutame iga päev, et joobes juhte liiklusest kõrvaldada: kontrollime autojuhtide kainust, võimalusel konfiskeeritakse joobes juhi auto ja suunatakse alkoholismi küüsis inimesi ravile. Selle kõrval ei ole aga vähemtähtis teiste liiklejate panus, kes joobekahtlusega juhtidest hädaabinumbril teada annavad. Kui suudame seda sotsiaalset kontrolli üheskoos tugevdada, on ka ohtlikel joobes juhtidel vähem mänguruumi meie tänavatele ja teedele jõudmiseks," ütles ta.