Iisrael ja Kreeka sõlmisid turismileppe vaktsineeritud reisijatele

Kokkulepe "võimaldab meil... pakkuda Iisraeli turistidele võimalust veeta oma puhkust Kreekas ilma mingite piiranguteta", ütles Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ühisel pressikonverentsil Iisraeli ametivenna Benjamin Netanyahuga.

See jõustub, kui "märkimisväärne protsent elanikkonnast on vaktsineeritud" ja piirangud reisimisele on tühistatud, ütles Mitsotakis. "Ma loodan, et mul õnnestub tervitada Iisraeli turiste nii vara kui võimalik Kreekas."

Iisrael on vaktsineerinud enam kui 3,5 miljonit inimest kokku üheksast miljonist. Enam kui kaks miljonit inimest on saanud kaks vaktsiinidoosi.

Kreekas on läbi viidud vähem kui 360 000 vaktsineerimist. Reedel taastati jõulude paiku leevendatud koroonapiirangud pärast nakkusjuhtumite järsku tõusu viimastel nädalatel.

Netanyahu sõnul arutasid kaks peaministrit nõndanimetatud rohelise passi vaktsiinitõendit, mis võimaldaks Iisraeli turistidel tulla Kreekasse ilma ühegi piiranguta, kui reisilennundusele kehtestatud tõkked eemaldatakse.

Iisraeli turismiminister Orit Farkash-Hacohen, kes allkirjastas leppe oma Kreeka ametivennaga, kutsus Kreeka turiste Iisraelisse.

"Ma tahan kasutada seda võimalust, et julgustada Kreeka rahvast ja kõiki teisi: las Iisrael olla teie COVID-i järgne sihtkoht," ütles ta.

Iisrael alustas pühapäeval oma kolmandate, detsembris kehtestatud sulgemismeetmete tühistamist. Rahvusvahelistele lendudele kehtestatud keeldu ei tühistatud ning see on jõus jätkuvalt 20. veebruarini.

Iisraelis on kokku registreeritud 696 000 koroonanakkust ja 5171 surma.

Tegemist oli Mitsotakise teise visiidiga Iisraelisse alates koroonakriisi puhkemisest. Kreeka ja Iisrael on asunud looma tihedamaid suhteid turismi, julgeoleku ja energeetika valdkondades.