"Komisjon meenutab liikmesriikidele vajadust naasta inimeste ja kaupade vaba liikumise suhtes kehtestatud koordineeritud lähenemise juurde," ütles justiitsvolinik Didier Reynders teisipäeval tehtud sotsiaalmeedia postituses. Uudisteportaali EUobserver.com andmetel teevad Euroopa Komisjonile Soome kõrval muret ka Rootsi, Taani, Saksamaa, Ungari ja Belgia reisipiirangud.

In the #GAC, I called on the Ministers to respect their commitments regarding travel restrictions. @EUCouncil has agreed on a coordinated approach on free movement to ensure proportionate measures & preserve essential travel.



We must continue going into this direction. pic.twitter.com/hS7eHtds0K