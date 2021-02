Ööpäevaga lisandus 542 uut koroonapositiivset, haiglas 444 inimest

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 563,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,2 protsenti, teatas terviseamet.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 60, haiglaravi vajab 444 patsienti. Haiglas viibijatest vajab intensiivravi 30 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 16 inimest.

Ööpäeva jooksul suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 92-aastane naine, 91-aastane naine, 83-aastane naine, 75-aastane naine, 71-aastane mees, 63-aastane mees, 62-aastane naine ja 59-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 474 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 265 inimesel. 189 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 48, Ida-Virumaale 44, Pärnumaale 33, Lääne-Virumaale 28, Viljandimaale 26, Jõgevamaale 19 ja Järvamaale 15 uut nakatunut. Põlvamaale lisandus 12, Võru- ja Raplamaale 11, Saaremaale üheksa, Hiiu- ja Läänemaale viis, Valgamaale kolm uut nakkusjuhtu. Kaheksa positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Terviseameti jälgimisel on üle 19 600 inimese.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 9000 inimese, kellest 2491 on nakatunud. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3200 inimese, kellest 765 on nakatunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 2600 inimese, kellest 571 on nakatunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4800 inimese, kellest 855 on nakatunud.

Eestis on alates mullu kevadest tehtud enam kui 815 743 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 48 809 (6 protsenti testide koguarvust).

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 36 897 inimesele, kaks doosi on saanud 18 686 inimest.