Kuna sel nädalal on ilmateenistuse prognooside kohaselt oodata miinus kümnest kraadist külmemat ilma, siis võivad õues peetavad kehalise kasvatuse tunnid ära jääda ning mõnel pool võib olla alust üldse lapsed koju jätta. Eest Kehalise Kasvatuse Liit tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et talvel tundides suusatamise ja uisutamise võimaldamiseks tuleks temperatuuripiiri muuta.

Haridus- ja teadusministeeriumi teatel võib esimesest kuni kuuenda klassi laste õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on alla miinus 20 kraadi. Seitsmendast kuni üheksanda klassi lapsed saavad koju jääda, kui väljas on alla miinus 25 kraadi. Keskkooliõpilased külmapühadele ei pääse.

"Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi," lisas ministeeriumi pressiesindaja Mari Annus. Tema sõnul võib ka koju jäänud lastele korraldada õppetööd digivahendeid kasutades.

"Ka õpperuumides olevale temperatuurile on omad nõuded. Koolitunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 kraadi ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 kraadi," rõhutas Annus.

Väiksemate laste kehalise kasvatuse tunnid peab õues ära jätma siis, kui välisõhu temperatuuril langeb alla miinus 10 kraadi, seitsmendate kuni kaheteistkümnendate klasside õpilaste õuetunnid tuleb ära jätta, kui välisõhu temperatuuril langeb alla miinus 15 kraadi. Mõlemal juhul tuleb lisaks arvestada ka tuule kiirust - tunde tohib pidada ainult mõõduka tuulekiiruse - kuni 8 m/s - juures.

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatuse esimees Raina Luhakooder saatis sotsiaalministeeriumisse päringu, milles soovis põhjendusi, miks on õues toimuvate kehalise kasvatuse tundide läbiviimisele kehtestatud just sellise temperatuuripiirid ja kas neid ei võiks tõsta?

"Näiteks praegusel heal talveilmal on neid nn soojemaid päevi väga vähe. Eestis on talvel ikka veidi suurema tajutava miinuskraadidega ilmad. Tänapäeval on õpilastel kihiline riietus (tunduvalt parem kui aastatetagune), lapsed hullavad peale kooliaega ikkagi õues. Eest Kehalise Kasvatuse Liit (koondab kehalise kasvatuse õpetajaid) leiab, et neid temperatuure võiks muuta, et saaks talvel suusatada ja uisutada. Et tervist tugevdada, eriti praegusel viiruseleviku ajal," kirjutas Raina Luhakooder.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri, mida hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Seda, kas tunnid toimuvad või mitte, otsustab iga kool või koolipidaja ise ning otsusest annab teada kool, tavaliselt oma kodulehe kaudu.

Teisipäeval kell kümme ennelõunal oli enamuses Eesti mõõtepunktides õhutemperatuur alla miinus 15 kraadi. Ainult mereäärsetes piirkondades Lääne- ja Põhja-Eestis oli soojem, seal oli temperatuur miinus 10 kraadi ümber.