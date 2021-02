Malis sai rünnakus ÜRO baasile viga 28 rahuvalvajat

Rünnak leidis aset Kerenas asuvas rahuvalvajate baasis.

Rahuvalvemissiooni pressiesindaja Olivier Salgado ütles, et baasi rünnati "suunatud otsese ja kaudse tulega".

Missiooni algusest peale on surma saanud üle 230 selles osalenud teenistuja ja muu personali. Isevalmistatud lõhkeseadeldised surmasid ainuüksi eelmisel kuul viis rahuvalvajat. Maailmaorganisatsioonil on Malis MINUSMA rahuvalvemissiooni raames 13 000 sõdurit.

Suur osa Mali territooriumist on väljaspool valitsuse kontrolli. Riigis on alates 2012. aastal alanud rahutustes tapetud tuhandeid sõdureid ja tsiviilisikuid ning sajad tuhanded on oma kodudest põgenenud. Peamiseks lahingute tulipunktiks on riigi keskosa.

ÜRO pagulasamet (UNHCR) teatas hiljuti, et Aafrika Saheli piirkonnas hoogustunud vägivald on sundinud kodust põgenema üle kahe miljoni inimese.

Prantsusmaa viib Malis läbi terroritõrje tegevust. Operatsioonis osaleb ka Eesti kaitseväe üksus.