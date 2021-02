"Siin tuleb teha põhimõtteline muudatus. Riigikogu võiks mõelda – võibolla on õige, et kogu füüsiliste isikute annetamine saab lõpu ja erakonnad ongi [ainult] riigieelarvel. Need, kes on riigikogust väljas, saavad samuti toetust ja ka uued erakonnad, kellele luuakse süsteem, kuidas nemadki saavad teha [toetuse] taotlusi, et viia oma ideid ja programmilisi seisukohti valijateni," rääkis eelmine peaminister Jüri Ratas intervjuus Vikerraadiole.

Vastuseks ajakirjaniku Toomas Sildami küsimusele, kas selle idee järgi peaks lõppema eraisikute annetamine erakondadele, ütles Ratas: "Jah, idee on tõesti see, et kui räägime, kuidas teha erakondade rahastamine väga selgeks, siis seda võiks kaaluda. Ongi nii, et erakonnad ei saa enam eraisikutelt annetusi. Selle küsimusega on olnud erinevatel erakondadel probleeme, sealhulgas ka Keskerakonnal. Arvan, et see muudaks poliitilist kultuuri palju läbipaistvamaks, selgemaks ja paremaks."

Ratas möönis, et kui erakonnad olekski ainult oma liikmemaksude ja riigi toetuse peal, tuleb selgeks vaielda riigi-poolse toetuse suurus. "Siin ei oleks ka päris aus teha erisust, et suur erakond ja väike erakond, oleneb, palju on sul kohti [riigikogus]," lisas ta.

Ratas ei öelnud, et Keskerakond esitab lähitulevikus parlamendile vastava seaduseelnõu. "See arutelu peaks olema riigikogu ülene, et kas seda soovivad kõik erakonnad või ei. Nii on seda mõistlik teha, mitte, et üks erakond... See ei ole poliitilise punkti võtmine, vaid [parteide] rahastamise selgeks ja läbipaistvaks muutmine. See eeldab ka spetsialistide kaasamist, kes tegelevad igapäevaselt korruptsiooni-vastase tegevusega, erakondade rahastamise küsimustega," rääkis Ratas. "Soov on ju kõigil üks, et selliseid probleeme ei oleks Eesti poliitikas."

Erakondade rahastamise võimalikud varjuküljed kerkisid avalikkuse ette viimati tänavu jaanuaris, kui prokuratuur tõstis Keskerakonna ja partei toonase peasekretäri Mihhail Korbi kohale korruptsioonikahtlustused. Seepeale teatas Keskerakonna esimees Jüri Ratas peaministri kohalt tagasi astumisest, mis tähendas ka tema valitsuse langemist ning uue koalitsiooni moodustas Kaja Kallase juhitud Reformierakond, kaasates sinna Keskerakonna.

Jüri Ratase täispikka intervjuud saab ERR-i portaalist lugeda reede hommikul ja kuulata Vikerraadios reedel kell 14.05.