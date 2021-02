Kui mullusel valimiste vahelisel aastal said erakonnad eraisikutelt rahalisi annetusi kokku 1,2 miljonit, siis 2019. aastal, mil toimusid kahed valimised, kokku 3,5 miljonit eurot. See moodustas üle kolmandiku erakondade aastasissetulekust.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul võiks riigikogus algatada arutelu, et erakonnad saaksid tulevikus enda tegevuseks vajaliku raha riigieelarvest ning eraisikud parteidele enam annetada ei saaks.

See ettepanek tähendaks, et erakondade sissetulekud oleksid edaspidi ainult erakondadele tehtavad riigieelarvelised toetused, liikmemaksud ja tulud erakonna varalt. Kas erakonnad saaks võtta ka pangalaenu, see Ratase ettepanekust ei selgunud.

ERR analüüsis erakondade sissetulekuid kahel viimasel aastal, mil 2020. aastal valimisi ei toimunud ja 2019. aastal, mil olid kahed valimised. Neil kahel aastal said erakonnad kokku rahalisi annetusi 4,7 miljonit eurot (1,2 ja 3,5 miljonit) ehk aastas keskmiselt 2,35 miljonit.

Ratase ettepanekust ei selgu, kas erakonnad peaksid arvestama siis selle võrra väiksema sissetulekuga või pandaks see äralangenud tulu juurde parteide riigieelarvelisele toetusele. Praegu saavad erakonnad kokku riigieelarvest igal aastal 5,4 miljonit.

Mullu moodustasid annetused 17 protsenti sissetulekutest

Kui võtta aluseks 2020. aastal erakondade tulud summa summarum, siis olid need kokku 6,8 miljonit eurot.

Sellest selgelt suurima osa moodustasid riigieelarvelised toetused, mida maksti 2020. aastal kokku 5,4 miljonit ehk see oli 79 protsenti kogusissetulekust.

Teisel kohal olidki eraisikute annetused, mida tehti kogusummas ligi 1,2 miljonit ehk see moodustas erakondade kogusissetulekust 17 protsenti.

Liikmemakse maksti kokku 216 000 eurot, mis on erakondade sissetulekutest 3,2 protsenti.

Tulu erakonna varalt teeniti veidi üle 12 tuhande euro, mis oli kogusummast alla protsendi.

Valimiste aastal moodustasid ennetused 36 protsenti tuludest

Samas peab arvestama, et 2020. aastal valimisi ei toimunud ja sellevõrra oli ka rahalisi annetusi vähem. Seetõttu tuleks võrdlusena kõrvale 2019. aasta, mil toimusid nii riigikogu valimised kui ka Euroopa Parlamendi valimised.

2019. aastal olid erakondade tulud summa summarum 9,7 miljonit eurot.

Kas siis oli sellest suurim riigieelarveline toetus 5,4 miljonit, mis moodustas erakondade kogusissetulekust ligi 56 protsenti.

Rahalisi annetusi tehti valimiste aastal kokku 3,5 miljonit ehk selle osakaal oli üle 36 protsendi.

Liikmemakse tasuti 2019. aastal ligi 110 000 eurot ja selle osakaal oli 1,1 protsenti.

Valimiste aastal võtsid erakonnad pangalaenu kokku 650 000 eurot, mis oli sissetulekutest ligi seitse protsenti.