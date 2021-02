"Samost ja Sildam": enne annetuste keelamist peaks parteid liikmemaksu kätte saama

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles sel nädalal Vikerraadiole antud intervjuus, et riigikogus võiks algatada arutelu, et erakonnad saaksid tulevikus enda tegevuseks vajaliku raha riigieelarvest ning eraisikud parteidele enam annetada ei saaks.

Anvar Samosti hinnangul on Ratase ettepanek arusaamatu ja ei oleks vajalik lahendus. "See on tehtud eeldusel, et erakonnad ise ei suuda takistada või vältida seda olukorda, et eraisikute annetused tehtaks mingisuguse kindla korruptiivse teene vastu," sõnas ta.

"Need asjad lahenduvad ikka sellisel viisil, et ükski erakonna peasekretär ei peaks mõjuvõimuga kauplemisega tegelema," märkis ta.

Sildam tõi välja, et eraisikute annetuste keelamine muudaks Eesti poliitilist rahastamissüsteemi palju selgemaks, korrektsemaks ja läbipaistvamaks. Tema sõnul on aga arusaamatu, kuidas Ratase ettepaneku järgi hakkaks raha saama alles tegutsemist alustavad erakonnad.

Samost ütles, et ennekõike peaksid erakonnad oma liikmetelt liikmemaksu kätte saama.

"See, kui suur erakond, kus on 10 000 või enam liiget, saab aasta jooksul mõnikümmend tuhat eurot liikmemaksu, on naeruväärne. Võib-olla tõesti äkki sealtpoolt tuleks erakondadel mingi surve tekitada mingisuguse seadusemuudatusega, et näiteks kui inimene pole terve aasta erakonna liikmemaksu maksnud, siis visatakse ta erakonnast välja," arutles Samost.

"Enne kui me hakkame rääkima asjadest, et keelame ära eraisikute annetused erakondadele, võiks jõuda selleni, et enamik Eesti suuri parlamendierakondi suudab vähemalt poolte oma liikmete käest saada kätte iga-aastase liikmemaksu või loobub nendest liikmetest, kes pole selgelt erakonnaga kuidagi seotud ja liikmemaksu ei maksa," rääkis ta.