Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles, et ei saa praegu toetada Keskerakonna esimehe Jüri Ratase ettepanekut rahastada tulevikus erakondi ainult riigieelarvest.

"Ma arvan, et see süsteem on praegust olukorda arvestades optimaalne," ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Ma veendun järjest enam, et eelmine rahandusminister Martin Helme ei ole andnud eelmisele peaministrile head ülevaadet riigieelarve seisust. Riigieelarve ei ole heas seisus, seeetõttu ei ole see ettepanek praegu kohane," rääkis ta.

Eesti ei ole lihtsalt nii rikas riik ja praeguses koroonakriisis on palju muid vajadusi, kuhu riigieelarve vahendeid kulutada, märkis Kallas, tuues esile tervishoiu- ja haridussüsteemi.

Peaministri sõnul kehtivad Eestis praegu väga selged reeglid erakondadele annetuste tegemiseks, mis näiteks võimaldavad erakondade liikmetel oma parteile annetusi teha. Samuti on annetused hästi kontrollitavad, märkis Kallas.

Ratas ütles usutluses ERR-ile, et riigikogus võiks algatada arutelu selle üle, et erakonnad saaksid tulevikus enda tegevuseks vajaliku raha riigieelarvest ning eraisikud parteidele enam annetada ei saaks.