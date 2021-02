Neljapäeva ennelõunal ootas jääuurijaid Haapsalu lahel halb üllatus. Paks lumekiht ja soe merevesi ei ole viimase paari nädalaga jääl kasvada lasknud. Vahepeal väga madalale langenud merevee taseme tõus tähendab, et nüüd on mitmel pool vesi jää peale pressinud ja mõnest kohast ei pääse miinuskraadidest hoolimata kuivalt läbi

Haapsalu lahe jää on liiga õhuke.

"Me lootsime ikkagi tunduvalt paremat seisu, kuna kaks nädalat on olnud korralikud külmad. Me mõtlesime, et vähemalt viis-kuus sentimeerit on varasematele uuringutele jääd lisaks tulnud. Kahjuks peame tunnistama, et kahes mõõtepunktis oli sentimeetreid läinud õhemaks ja ülejäänud punktides ei ole juurde külmunud. Kõige õhem, mis leidsime, oli 16 sentimeetrit," rääkis transpordiameti osakonnajuht Hannes Vaidla.

2,5-tonnisele sõidukile mõeldud jäätee puhul peab pragudeta jää paksus olema vähemalt 24 sentimeetrit, pragude korral 27 sentimeetrit.

Neljapäeval uuriti ka Vormsi ja mandri vahelisi olusid. Seal oli jää kõige õhemas kohas 11 sentimeetrit. Vaidla sõnul on jää liiga õhuke ka Kihnu juures ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Piirissaare jääolud peaks selged olema homseks.

Suursaarte ja mandri vahel pole aga saanud uuringuidki teha. Näiteks Hiiumaa ja mandri vahel oli Vaidla sõnul hiljuti lahtist vett. Kell aga tiksub ja enne vabariigi aastapäeva selgub, kas tänavu üldse mõni jäätee rajatakse.

"Märtsi päike on jääle väga paha kaaslane. Jääle peale ja mahamineku kohad võtab märtsi päike kiiresti ära. Kuigi õhutemperatuur võib olla miinuses edasi, siis jääle on märts igasuguse tee lõpp," ütles Vaidla.

Nagu näha, ei garanteeri pakaseline ilm, et jää on paks, mistõttu ei tasu kellelgi omapead seda sõidukiga katsetama minna.