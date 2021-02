Lukašenko: minu võimult lahkumise tingimus on rahu ja kord riigis

Valgevenes tuli kokku president Aleksandr Lukašenkole lojaalne üleriigiline rahvakogu. Oma kõnes saadikutele ütles Lukašenko, et tema võimult lahkumise peamine tingimus on rahu ja kord riigis.

2700 saadiku ees esinenud Lukašenko teatas, et Läänest

organiseeritud välksõda Valgevene vastu on tagasi löödud, kuid oht ei ole kadunud ja hetk on otsustav, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Välksõda ebaõnnestus. Me hoidsime oma riiki. Siiamaani. Me teame väga hästi,

et nad ei jäta meid rahule. Peame neile ükskõik mis hinnaga vastu seisma ja see aasta saab olema otsustav," kõneles president.

Lukašenko tänas ka Venemaad opositsiooni protestide mahasurumisel. "Kas mäletate, kui ütlesin - liberaalid Venemaal olid mu avaldusest väga ärritunud -, et saabub aeg, mil Venemaa president ja mina seisame selg selja vastas ja anname koos vastulöögi. Kas pole nii?" rääkis ta.

Enam kui 26 aastat võimul püsinud president rõhutas, et tema lahkumise eeltingimuseks on riigis valitsev kord ja rahu.

"Minu võimult lahkumise peamine tingimus on rahu ja kord riigis, protestide ja riigipöördekatsete puudumine, arvamuse avaldamine seaduslikul moel. Need on peamised tingimused," sõnas ta.

Lukašenko kutsus rahvakogunemise kokku, et arutada viisaastakuplaani ning võimalikke muudatusi põhiseaduses, mis garaneeriks võimude lahususe ning suurendaks omavalitsuste rolli. Opositsiooni hinnangul üritab Lukašenko vaid tugevdada oma võimupositsioone ning rahustada avalikku viha ebamääraste reformilubadustega.