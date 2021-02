Katsjarina Andrejeva ja Darja Tšultsova arreteeriti 15. novembril, kui nad korraldasid Minskis meeleavalduse, millega mälestati Raman Bandarenkat, kes sai protestijana maskis meeste käest peksa ja suri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Süüdimõistmise korral ootab ajakirjanikke kuni kolme aasta pikkune vanglakaristus.

"Mul on hea meel, et ta näeb hea välja. Ta naeratab ja on heas vormis. See oli minu jaoks asja mõistmisel tähtsaim, see esimene mulje, see teadmine, et ta on nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt heas vormis," rääkis Katsjarina Andrejeva abikaasa Ihar Iljaš.