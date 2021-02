USA endise presidendi Donald Trumpi koroonahaigus oli oktoobris palju tõsisem, kui sellest avalikust teavitati, kirjutas neljapäeval ajaleht New York Times.

Väljaande teatel tuginetakse neljale allikale, kes Trumpi tervisliku seisundiga tollal kursis olid.

New York Timesi andmetel oli Trumpi vere hapnikusisaldus väga madal ja enne tema haiglasse viimist arvasid asjatundjad, et vaja on hingamisaparaati.

Trumpi tervise ja tema koroonaviirusesse nakatumise kohta liikus oktoobris üsna vähe informatsiooni ja tema arstid vältisid üksikasjade avaldamist.

Praegu 74-aastane Trump kuulub juba oma vanuse poolest riskirühma. Trump veetis kolm päeva Walter Reedi sõjaväehaiglas ja teda raviti muu hulgas steroididega ning talle anti ka remdesiviiri ja deksametasooni, mis meedia küsitletud asjatundjate hinnangul on märk märkimisväärsetest kopsudega seotud probleemidest.