Mitu USA demokraatliku partei liiget leiab, et endine USA president Donald Trump on süüdi Kapitooliumi rahutustes ja tuleb välistada tema võimalik kandideerimine järgmistel presidendivalimistel.

"Trumpi sõnad ja teod õhutasid vägivaldset rahvast, mille tulemusena rünnati 6. jaanuaril USA pealinnas Kapitooliumi hoonet," teatasid neljapäeval demokraatidest Trumpi süüdistajad.

Trumpi tagandamisprotsessi juhid väidavad, et Trump ei teinud Kapitooliumi rünnaku peatamiseks midagi. Samuti leidsid nad, et Trump tuleb süüdi mõista, et vältida tema uuesti kandideerimist USA presidendiks, teatas Deutsche Welle.

"See Trumpi-meelne ülestõus ei tulnud tühjast kohast. See polnud esimene kord, kui Trump õhutas rahvahulka vägivallale," teatas Trumpi tagandamisprotsessi juht demokraat Jamie Raskin.

Raskin küsis USA senaatoritelt, kas nad usuvad, et Trump lõpetab presidendiks tagasivalimise korral vägivalla õhutamise.

"Kas te panustaksite sellele demokraatia tuleviku?," küsis Raskin.

USA Colorado osariigi demokraadist kongressisaadiku Diana DeGette'i sõnul Kapitooliumit rünnanud rahvahulk uskus, et nad järgivad Trumpi korraldusi.

"See ei olnud varjatud kuritegu, president käskis neil seal olla. Nad uskusid tegelikult, et neid ei karistata," ütles DeGette.

USA Texase osariigi demokraadist kongressisaadiku Joaquin Castro sõnul kahjustasid Kapitooliumi rahutused USA mainet ja julgeolekut.

"Välisriigid nägid, et Kapitooliumit on võimalik rünnata. Paljastasime tohutu haavatavuse. Trump ei suutnud meie kaitseks mitte midagi teha," ütles Castro.

Castro sõnul Trumpi "ülestõusu õhutamine" aitas Venemaad ja Hiinat.

Trumpi advokaadid esitavad oma argumendid Kapitooliumi rahutuste teemal reedel.