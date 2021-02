SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles Vikerraadio saates "Vikerhommik", et tema ei usu, et Eestis niipea varamakse võidakse kehtestada. See oleks tema sõnul poliitiliselt väga keeruline. Küll aga oleks see tema hinnangul mõistlik.

Peaminister Kaja Kallase majandusnõunik Ardo Hansson viitas majandusolukorra parandamise võimalustest rääkides, et selleks võiks kasutada ka varamakse.

"Ma ei tea, kui tõsine jutt see on. Mina ennem ei usu varamaksude kehtestamist või suurendamist Eestis, kui see tõesti tehtud on. See tundub olevat selline poliitiline tabu, mille kallale pole siiani mindud," ütles Nestor.

"Eks sama teema üle on diskuteeritud varemgi. Majandusinimesed pigem kalduvad sinnapoole, et ütlevad, et selline võimalus on olemas ja see ei ole kõige halvem mõte, kui raha puudu jääb, aga täna tundub, et seda valijale müüa on Eesti poliitikutel keeruline," lausus Nestor.

Nestori sõnul tähendab varamaks laias laastus kinnivara ja autode maksustamist. "Need on kaks sellist kuuma kartulit, mida Eestis on veeretatud, aga see diskussioon ei jõua kuhugi," ütles Nestor.

Eesti üldist maksustruktuuri vaadates on varamaksudel siiski potentsiaal olemas, leiab Nestor.

Ta viitas, et varamaksud Eestis on väga minimaalsed, moodustades kõikidest kogutud maksudest 0,6 protsenti. Euroopa keskmine on tema sõnul kolm kuni neli protsenti.

Nestori hinnangul kiirendaks kinnisvaramaks segregeerumise protsessi. "Kui kinnistu väärtuse järgi mingi maks peale panna, siis näiteks Tallinna südalinna kinnistu puhul muutub vähese sissetulekuga inimesele atraktiivsemaks see pind maha müüa ja kolida kuhugi kaugemale," sõnas ta.

Nestor rääkis, et üldjuhul on tegemist maksuga, mida inimesed ei jäta maksmata. "Eestlase jaoks on kodu väga püha. Ma arvan, et see on ka üks põhjustest, miks seda siiani on olnud väga keeruline maksustada," ütles Nestor.

Automaksu kohta ütles Nestor, et vähemalt pool aastat tagasi oli Eesti ainus riik Euroopas, mis autosid automaksuga ei maksustanud. Nestor ei usu aga et automaksule leiaks poliitilist konsensust.

Nestor viitas, aga et Eestis ostetakse igal aastal miljardi euro eest autosid, mis on viis kuni kuus protsenti Eesti kogu impordist. "See on ikkagi väga suur number. Ja kui nüüd kasvõi sellele ostutehingule kümneprotsendiline maks peale panna, siis me teeniks sellest üle 100 miljoni," rääkis Nestor.

"Aga ma olen realist. Mulle tundub, et see on midagi sellist, mida tõesti Eestis ükski poliitik ei lähe praegu katsuma. Eestlane on autousku," lisas ta.

Nestori hinnangul oleks mõistlik tekitada tasakaal Eestis kõrgelt maksustatud tarbimismaksude ja varamaksu vahel.

"Kui me täna maksustame väga kõrgelt tarbimist ja varasid üldse ei maksusta, siis see tegelikult ei ole hea olukord. Siin võiks teha inimeste elu kergemaks läbi selle, et me viime need omavahel paremini balanssi," rääkis Nestor.

"Keegi ei maksaks hea meelega ühtki maksu, aga teisalt tahaks mingeid avalikke teenuseid ka vastu saada. Ma ei ole veel kohanud inimest, kes ütleks, et Eesti avalikud teenused on kõik suurepärased ja võiks neid hoopis kärpima hakata," lisas ta veel.