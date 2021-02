Koroonaviiruse epideemia piirangud aitavad Euroopa tehnoloogiasektorit

Sel aastal on tehnoloogiafirmade ja veebipoodide aktsiate esmased avalikud pakkumised (IPO) saanud Euroopas parima alguse alates 2015. aastast. Koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangud on suurendanud investorite entusiasmi digitaalsete ettevõtete vastu.

Finantsturu andmeanalüüsi firma Refinitivi andmetel on sel aastal Euroopa börsidel noteeritud ettevõtted müünud 16 tehingu kaudu 8,4 miljardi euro eest omakapitali, teatas Finanical Times.

Ligikaudu 70 protsenti omakapitali müünud ettevõtetest on seotud tehnoloogiasektoriga, näiteks kaartide jaemüüja Moonpig ja pakihoidjate veebiäri InPost.

"Oleme koroonaviiruse epideemia tõttu näinud veebikaubanduses mõningaid tektoonilisi muutusi. Asjad, mis meie arvates võtavad aega viis aastat, juhtusid viie kuuga. Selle tulemusena on investorid tehnoloogiaettevõtete väärtused märkimisväärselt ümber hinnatud," ütles Citigroupi aktsiakapitaliturgude juht James Fleming.

IPO-de tõus näitab, et koroonaviiruse epideemia piirangutest võidab ka Euroopas kõige rohkem tehnoloogiasektor.

Iduettevõtete, nagu Moonpig Londonis, veebimüügifirma Auto1 Frankfurdis ja mobiilsete mängude ettevõte Huuuge börsile minek on andnud investoritele võimaluse tutvuda Euroopa tehnoloogiafirmadega.

"Võrreldes USA-ga on Euroopas viimastel aastatel olnud puudus börsil kaubeldavatest tehnoloogiaettevõtetest. Praegu on põnevust, sest esile on tõusnud uued kvaliteetsed ettevõtted," ütles JPMorgani Suurbritannia osakonna juht Barry Meyers.