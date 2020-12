"Ajal, kui viimaseid aastaid on iseloomustanud geopoliitlised võimutasakaalu muutused, pinged kahepoolsetes suhetes ja individualistlikud tendentsid, pakuvad Joe Bideni ja Kamala Harrise valimisvõit koos oma suutlikkust kasvatanud Euroopa Liiduga /---/ kord põlvkonna jooksul esinevat võimalust kujundada uus transatlantiline agenda globaalseks koostööks, mis rajaneb meie ühistel väärtustel, huvidel ja globaalsel mõjul," öeldakse Euroopa Komisjoni kolmapäeval väljastatud pressiteates.

Koostöö neljas valdkonnas

Euroopa Komisjon keskendub oma 12-leheküljelises teatises suhete planeerimisel USA-ga neljale valdkonnale: globaalne koostöö välispoliitika ja julgeoleku vallas, keskkonnakaitse ja kliimamuutustega tegelemine, kaubandus ja tehnoloogia ning võitlus üleilmsete pandeemiatega.

Euroopa Liidu ja USA ühine pühendumine on hädavajalik maailmas, kus autoritaarsed võimud püüavad alla suruda demokraatiaid, agressiivsed jõud destabiliseerida regioone ja institutsioone ning suletud majandused saada kasu meie ühiskondade avatusest, öeldakse dokumendis.

Pärast Trumpi nelja-aastast valitsemisaega, mida iseloomustas loosung "Ameerika ennekõike!", loodab EL nüüd Bideni ajal tihedat koostööd peaaegu kõigis valdkondades, kirjutab väljaanne EurActiv.com, kuid lisab, et dokumendis on siiski vähe konkreetseid ettepanekuid, kuidas kiiresti edu saavutada.

Kliimakoostöö

Teatises seatakse eesmärgiks USA tagasitoomine Pariisi kliimaleppesse, millest president Trump otsustas lahkuda.

Euroopa Liit kutsub USA-d üles kokku leppima rohelistes kaubandusreeglites, mis hoiaks ära süsinikulekke. Lisaks soovib EL mõlema poole tehnoloogiaettevõtete suuremat koostööd rohetehnoloogiate arendamisel, globaalset raamistikku jätkusuutlikuks finantstegevuseks ning ühist võitlus metsade raiumise ja ookeani saastumise vastu.

Võitlus pandeemiatega

Tervishoiualases koostöös loodetakse USA naasmist Maailma Tervishoiuorganisatsiooni töösse, vaktsiinide ja ravi üleilmset tagamist ning ühistööd tulevaste kriisidega toimetulekuks vajaliku raamistiku paikapanekuks.

Kaubanduses põhifookus WTO-l

Omavahelise kaubanduse kohta öeldakse dokumendis, et pooled peavad koostöös lahendama omavahelised ärritajad. Maailmakaubandusest kolmandikuni ulatuva EL-USA kaubandust on viimastel aastatel häirinud Washingtoni kehtestatud tollid Euroopa terasele ja alumiiniumile, vastastikku lennukitele pandud tariifid, samuti veini ja juustuimpordi maksustamine ning vaidlused lennufirmade toetamise üle.

Selleks loodab EL, et USA alustab uuesti tööd Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO), mis on peamine kaubandusvaidluste lahendamise foorum.

Lisaks loodab Euroopa Komisjon, et pooled peaksid alustama transatlantilist dialoogi suurte tehnoloogiafirmade tegevuse reguleerimise ja nende maksustamise üle, mis on samuti seni president Trumpi vastuseisule põrkunud. Komisjon loodab ka koostööle viienda põlvkonna (5G) mobiilsidevõrkude, tehisintellekti ja suurandmete osas.

EL loodab peatset tippkohtumist Bideniga

Välispoliitika osas loodab Euroopa Komisjon peatset tippkohtumist Bideniga, mis peaks andma tõuke suhete edenemisele ka teistes valdkondades. Samas kinnitab Komisjon EL-i toetust Bideni ideele korraldada demokraatiate tippkohtumine, mis peaks keskenduma võitlusele autoritaarsete võimude ja inimõiguste rikkujatega ning korruptsiooniga.

Lisaks avaldab Komisjon lootust, et USA naaseb Iraani tuumaleppesse ning alustab Euroopaga koostööd, et ühiselt Hiina üha kasvava mõju vastu seista.