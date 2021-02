"Lääneranna vallas on üheksa päevaga lisandunud 68 COVID-19 nakatunut. 14 päeva haigestumuse näit 100 000 elaniku kohta on meie vallas tõusnud 305 pealt 1412 peale," teatas vald sotsiaalmeedias.

Näiteks kogu Pärnumaal on vastav näitaja 642,8.

Vald tõi välja, et haigestunud on õpilased, õpetajad, lapsed ja hallatavate asutuste töötajad.

Lääneranna Vallavalitsus on seisukohal, et lisaks üle-eestilistelt kehtivatele piirangutele on viiruse leviku tõkestamiseks vajalik rakendada täiendavaid vallasiseseid piiranguid, mis hakkavad juba reedest kehtima ja kestavad praeguse seisuga nädal aega.

Näiteks otsustas vald peatada Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates huvikoolides tavapärane õppetöö ning viia see 100-protsendiliselt üle distantsõppevormile, vahendas Lääneranna teataja.

Samuti otsustas vald peatada kõikides Lääneranna valla hallatavates kultuuriasutustes huvihariduse ja -tegevuse läbiviimine, ka täiskasvanutele.

Lisaks suletakse elanike teenindamiseks Lääneranna Raamatukogu Metsküla haruraamatukogu ning lükatakse edasi Lihula Spordihoones sellele laupäevale planeeritud Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma, naiste- ja vabamaadluses juunioride vanuseastmele kuni olukorra stabiliseerumiseni.

Terviseameti pressiesindaja Merilin Verniku sõnul tuleb arvestada, et inimesed liiguvad ringi ning viirus levib inimeselt inimesele, seetõttu tuleks kindlasti mittevajalikke lähikontakte vältida. "Tulemas on erinevaid tähtpäevi ning proovime inimestele meelde tuletada, et endiselt on väga oluline vastutustundlik käitumine ja kõigi ohutusmeetmete järgimine," lausus Vernik.

Verniku sõnul ei ole aga Lääneranna valla puhul sugugi kõrgeima nakatumisnäitajaga Eestis. Näiteks Pärnus on nakatumisnäit 2530 ja Maardu linnas 1767.