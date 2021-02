Tihe lumesadu halvas Moskva liikluse

Rekordiliselt tihe lumesadu on halvanud Moskva linnaliikluse. Lund on tihedalt ja pausideta sadanud reede hommikust peale.

Autoliiklus on linnas sisuliselt katkenud, ühistranspordis on olulisi seisakuid, probleemideta liigub vaid metroo. Metroojaamadesse on aga raske pääseda, kuna lahtiaetud jalakäiguteed kipuvad kohe jälle kinni sadama.

Teid on lahti ajamas üle 60 000 meeskonna. Linnavalitsuse teatel kulub tavapärase elu juurde naasmiseks vähemalt nädal.

Suure segaduse on lumesadu põhjustanud ka Moskva lennujaamades.