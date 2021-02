Saksa Dudeni sõnaraamatu soolise tasakaalu juhised tekitavad vastuolusid

Kriitikute sõnul on tulemuseks see, et Dudenis on kirjas kohmakad ja kunstlikud fraasid, mis ei sarnane enam inimeste kõneviisile, teatas The Times.

Saksa keeles on töökohtade kirjeldamiseks mehelikud ja naiselikud terminid. Praktikas kasutavad inimesed tavaliselt meessoo terminit, kui nad viitavad ametile üldiselt. Sellest konventsioonist, mida nimetatakse maskuliinseks, on saanud kultuuriline lahinguväli.

Viimastel aastatel on Saksamaa poliitikud sageli probleemidesse sattunud, kui nad on üritanud kohaneda liberaalsema ajastu keelenõuetega. Selle käigus kasutavad nad eksootilisi hübriidväljendeid, mis ühendavad mehelikku ja naiselikku eessõna tärnide, kaldkriipsude või alakriipsudega.

Nüüd on Dudeni sõnaraamatus ühepoolselt kaotatud üldine maskuliinsus.

Dudeni peatoimetaja Kathrin Kunkel-Razumi sõnul oli vaja saksa keelt ajakohastada.

"Meessoost eessõnade kasutamise üle töökohtade kirjeldamisel vaieldakse üha intensiivsemalt, sest sageli pole selge, kas see viitab ainult meestele või igast soost inimestele," ütles Kunkel-Rzum.

Saksa Keele Seltsi sõnul on uued sooneutraalsed määratlused "elitaarse miljöö" tulemus, mis üritab tavainimestele peale suruda "poliitkorrektseid väljendeid".

"Neid Dudeni soolisi mõisteid ei kasutata tavapärases suhtlemises supermarketis ega garaažis. Viimase kahe aasta jooksul on arvukad uuringud näidanud, et ühiskond ei toeta Dudenis tehtud muudatusi," teatas Saksa Keele Selts.

Mannheimi ülikooli saksa keeleteaduse professori Angelika Wöllsteini sõnul jäävad Dudeni soovitused igapäevakeeles võõraks.

"Kui kuulete rongis teadet: kas kusagil on olemas arst? Siis ei küsita ainult meesarsti," ütles Wöllstein.