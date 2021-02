Prantsusmaa poliitikud, kõrgetasemelised intellektuaalid ja ajakirjanikud hoiatavad , et progressiivsed USA ideed õõnestavad nende ühiskonda. Nende vastu on mitmed uuema põlvkonna Prantsusmaa kultuuriinimesed.

USA ülikoolide woke-liikumine on jõudnud ka Prantsusmaa ülikoolidesse. Seda on kasutamas ära kohalikud poliitikud, kuna Prantsusmaal arutatakse viimastel aastatel aina rohkem vabariigi väärtuste ja põhimõtete üle.

"Ameerika Ühendriikide ülikoolide intellektuaalse maatriksi vastu käib lahing," ütles Prantsusmaa haridusminister Jean-Michel Blanquer.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tundis eelmistel aastatel "ideoloogiliste küsimuste" vastu vähe huvi, kuid tagasivalimise kampaania käigus on ta üha rohkem hakanud ründama ülikoole. Juunis süüdistas Macron ülikoole sotsiaalsete küsimuste etniliseks muutmises ja vabariigi lõhestamises.

Prantsusmaa valitsusjuhtide mõjul on mitmed silmapaistvad kohalikud intellektuaalid ühinenud, et võidelda USA ülikoolilinnakutes alguse saanud "vasakpoolsusega" ja sellega kaasneva kultuuri mõjutuste vastu Prantsusmaal.

"Ma olin meeldivalt üllatunud", kommenteeris Macroni sõnavõttu Prantsusmaa sotsioloog Nathalie Heinich.

Sorbonne'i ülikoolis takistasid eelmisel aastal aktivistid Aischylose näidendi lavastamist, et protesteerida valgete näitlejate tumedate maskide kandmise vastu, mujal loobuti õpilaste survel mitmest tuntud näidendist,

"See oli rida juhtumeid, mis olid meie kogukonnale äärmiselt traumaatilised ja mis kõik langesid tühistamiskultuuri alla (cancel culture)," ütles Heinich.

Pariisi ooperi uus juht teatas esmaspäeval, et tahab keelata blackface'i ja suurendada etniliste vähemuste töötajate osakaalu. Sellepärast kritiseeris teda Prantsusmaa üks suurimaid ajalehti Le Monde.

"Kuigi ta on sakslane, töötas ta siiski Torontos ja on ammutanud Ameerika kultuuri 10 aastat," teatas Le Monde.

Sel kuul avaldasid Prantsuse veteran-sotsiaalteadlased Stephane Beaud ja Gerard Noiriel rassiliste uuringute suhtes kriitilise raamatu.

"Rassismi küsimusest on saanud buldooser, mis purustab teisi teisi õppeaineid," ütles Noiriel.

Nooremad Prantsuse teadlased on Beadu'i ja Noirieli teravalt kritiseerinud ja see on leidnud laia kajastust ka kohalikus meedias.

Osade Prantsusmaa haritlaste jaoks on woke-kultuuri vastu võitlemine hoopis nõrkuse tunnus.

"See on väikese, hirmunud vabariigi tunnus, mis provintsistub ja elab minevikus," ütles Pariisi Nanterre ülikooli Ameerika tsivilisatsiooni ekspert Francois Cusset

Prantsusmaa on pikka aega nõudnud rahvuslikku identiteeti, mis põhineb ühisel kultuuril ja põhiväärtustel nagu võrdsus ja vabadus. Selle käigus on tõrjutud mitmekesisust. Prantslased näevad USA-d sageli nõrga ühiskonnana, kes sõdib iseendaga.

"Mitmekesisuse propageerimine on globaalne idee. USA ülikoolilinnakud on hetkel kõige kosmopoliitsemad ja globaliseerunumad," ütles kirjandusõppejõud Anne Garreta.

"USA ülikoolide vastast rünnakut juhivad vananevad valged meesintellektuaalid, see näitab pingeid ühiskonnas, kus võimudünaamika on muutumas," ütles sotsioloog Eric Fassin

Noorte intellektuaalide esilekerkimine Prantsusmaal, kus mõned on mustanahalised või moslemid, on võimuvõitlust haritlaste seas veelgi suurendanud. "See on see, mis on asjad pea peale pööranud," lisas Fassin.