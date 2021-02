Ilves: USA senati hääletus näitas, kui lõhestunud Vabariiklik Partei on

See, et osa vabariiklastest hääletas senatis president Donald Trumpi süüdimõistmise poolt, näitab, kui lõhestunud partei praegu on, ütles president Toomas Hendrik Ilves.

USA senat vabastas laupäeval pärast nädala kestnud tagandamisprotsessi Trumpi põhiseadusevastase kuriteo süüdistusest. Tagandamise poolt hääletas 57 senaatorit ja vastu 43 senaatorit. Trumpi süüdimõistmise poolt hääletasid senati kõik demokraadid ja seitse vabariiklast.

"Kõige märkimisväärsem osa minule, kuna see oli ootuspärane, et inimesed hääletavad oma erakonna kuuluvuse järgi, oli see, et seitse vabariiklast ei hääletanud oma parteilise kuuluvuse järgi, mis on märk sellest, kui lõhestunud on vabariiklaste partei praegu," kommenteeris Ilves "Välisilmas".

"Lisaks senati vabariiklaste juht, endine senati juht Mitch McConnell väga kummaliselt hääletas, et Trumpi õigeks mõista ja pärast seda pidas pika kõne, kus taunis ja ütles, et tegelikult ta on süüdi. Nii et see kõik on niisugune silmakirjalikkuse musternäide," lisas ta.

See, et Trump õigeks mõisteti, ei tähenda Ilvese sõnul seda, et Trump naaseb suurde poliitikasse. "Tõenäoliselt mitte. /.../ Väheusutav, et Trump tuleb tagasi. Ta ju kaotas seitsme miljoni häälega," sõnas ta.

Ilvese hinnangul ei jää trumpism Vabariikliku Partei lähiaastaid kujundama.

"Trumpi retoorika on selline, mis peletab nii palju inimesi eemale. See on täiesti risti vastu vabariiklaste põhilistele ideoloogilistele punktidele. See, mida ta nimetab konservatiivsuseks - nagu see, mida Eestis nimetatakse konservatiivsuseks -, ei evi mingit pistmist sellega, mis on olnud alates Edmond Burke'ist, kes on esimene konservativsmi mõtteviisi maailmavaadet sõnastanud Briti filosoof. See on mõistmatu," rääkis Ilves.

"Siis on üks väiksem grupp, kes hoiavad sellest traditsioonilisest maailmavaatest kinni. Kuulsaim sellest on olnud Mitt Romney, kes oli 2012. aastal Barack Obamale vastaskandidaat ja oli tõepoolest rohkem konservatiivne varases mõistes. Ja need moodustavad häälte järgi, mis oli, umbes seitsmendiku vabariiklastest senatis, aga kui oleks salajane hääletus olnud, oleks ilmselt palju rohkem olnud," lisas ta.