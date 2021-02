ERR Washingtonis: Trumpi kaitsja nimetas kohtuprotsessi jandiks

Donald Trumpist sai esimene USA president, kes on esindajatekojas kaks korda tagandatud, kuid senatis mõlemad korrad õigeks mõistetud.

Donald Trumpi advokaat Michael van der Leen nimetas tagandamisprotsessi jandiks. "Kogu vaatemäng ei ole olnud muud kui vastaspartei hullumeelne ja pikaajaline soov härra Trumpile poliitiliselt kätte maksta," ütles ta.

Trumpi süüdimõistmise poolt hääletasid kõik demokraadid. Nendega liitus seitse vabariiklast, kuid vaja oleks läinud veel kümmet.

"Vaatamata sellele, et vabariiklastest senaatorid ei lubanud senatil keelata Donald Trumpi kandideerimist USA riigiametitesse, siis ei ole kahtlustki, et Trump on end ise diskvalifitseerinud," lausus senati demokraatide juht Chuck Schumer.

Need vabariiklased, kes Trumpi tagandamist ja süüdimõistmist toetasid, on juba langenud valijate kriitikatule alla, mis näitab selgelt, kui suur on ametist lahkunud presidendi mõju kogu erakonnas. Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell hääletas küll Trumpi õigeks mõistmise poolt, kuid mõistis seejärel tema tegevuse hukka.

"Inimesed, kes ründasid seda hoonet, uskusid, et nad tegid seda presidendi soovil ja juhtimisel. See oli etteaimatav tagajärg aina kasvavatele valeväidetele, vandenõuteooriatele ja hoolimatule liialdamisele," ütles McConnell.

Trumpi advokaatidele anti oma argumentide esitamiseks kokku 16 tundi, lõpuks kulutasid nad sellest ära vaid kolm. Kaitsjad leidsid, et kogu tagandamisprotsess oli põhiseadusevastane ja endise presidendi sõnavõtud ei õhutanud vägivalda.

""Kui te põrgulikult ei võitle, siis teil ei ole enam riiki." See tsitaat on tavaline poliitiline retoorika, mida ei ole põhimõtteliselt võimalik eristada keelest, mida erinevate poliitiliste vaadetega inimesed on sadu aastaid kasutanud. Lugematu hulk poliitikuid on rääkinud oma põhimõtete eest võitlemisest. Joe Bideni kampaanialoosung oli "Võitlus Ameerika hinge eest"," tõi Trumpi advokaat van der Veen näiteks.

Kohtuprotsessi lõpus jäi õhku mitu küsimust, mida üritati viimastel tundidel lahti harutada. Eelkõige, et millal sai Trump Kapitooliumi vägivallast teada ja mida ta tegi selle peatamiseks?

Esindajatekoja prokurörid liikusid isegi juba edasi tunnistajate kutsumisega, kuid lõpuks jõuti Trumpi advokaatidega kokkuleppele, millega lihtsalt lisati protokolli esindajatekoja vabariiklasest liikme Jaime Herrera Beutleri avaldus. Beutleri sõnul ütles talle esindajatekoja vabariiklaste juht Kevin McCarthy, et Trump keeldus esialgu Kapitooliumi ründajatele jõuliselt vastama.