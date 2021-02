Seega jõuab sel nädalal Eestisse kokku 29 670 doosi vaktsiini, kuigi pidanuks jõudma 32 070 doosi.

Kolmelt tootjalt kokku on nüüdseks jõudnud Eestisse 104 670 doosi vaktsiini, millest on tervishoiuasutustele saadetud kaitsepookimiseks välja 87 230 doosi.

Terviseameti laos on hetkel 17 440 vaktsiinidoosi, millest 7260 on Pfizer/BioNTechi, 2280 Moderna ja 7900 AstraZeneca vaktsiin.

"Laoseisu on vaja osaliselt hoida, et esimese vaktsiinidoosi saanud inimestele oleks võimalik õigeaegselt teha ka teine vaktsiinidoos. Tuleb silmas pidada, et laoseis pidevalt muutub – osa vaktsiine on laos, osa on teel vaktsineerijatele ja osa on vaktsineerijate juures vaktsineerimise ootel," kommenteeris ERR-ile sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Eva Lehtla.