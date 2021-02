Hooldekodudes on saanud esimese vaktsiinidoosi 9200 inimest

"Meile teadaolevalt on hooldekodude elanikest ja töötajatest vaktsineeritud vähemalt esimese doosiga rohkem kui 9200 inimest, osad numbrid võivad mõneti kattuda ka riskirühma patsientidega (ehk hooldekodu elanik on samal ajal perearsti riskirühma patsient), teeme täpsustused lähiajal kui meile raviarved laekuvad," ütles haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink.

Ta lisas, et sotsiaalkindlustusameti andmetel on hooldekodudes töötajaid ja elanikke kokku ca 15 000 ringis.

Trink ütles, et haigekassa andmete põhjal on kokku 192 üldhooldekodust vaktsineeritud elanikke vähemalt esimese doosiga 150 üldhooldekodus.

61 erihooldekodust on vaktsineeritud vähemalt esimese doosiga elanikke 45 erihooldekodus.

Kogukonnateenuste puhul on 120-st kogukonnateenuse osutajast vaktsineerinud vähemalt esimese doosiga 97.

"On maakondi, kus on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud kõik hooldekodud, st selleks nõusoleku andnud elanikud ehk vaktsineerimine on seal kas lõppenud või kohe lõppemas ka teise süstiga. Nii on näiteks Hiiu ja Saare maakondades."

Kuid on ka maakondi, kus on vaktsineerimisega alustamata ühes kuni paaris hooldekodus.

"Põhjuseid on selleks mitmeid, näiteks on osades hooldekodudes inimesed haiged, mistõttu vaktsineerimine peab ootama ning osad hooldekodud on tõenäoliselt vaktsineerimisega alustanud, aga ei ole veel jõudnud meile infot anda," ütles Trink.