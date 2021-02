Tühistatud lennu eest on õigus saada raha tagasi nädala jooksul

Koroonapandeemia tõttu muutunud lennugraafik või tühistatud lend annab tarbijale aluse küsida piletiraha tagasi. Sageli venitavad lennufirmad sellega mitu kuud, kuigi tarbijakaitse on ette näinud, et see peaks toimuma seitsme päeva jooksul.

Tallinna mees, kelle pere elab Brüsselis, on viimaste kuude jooksul juba kolmel korral ostnud AirBalticult lennukipileteid Euroopa Liidu pealinna, et näha koolivaheajal lapsi. Iga kord on Läti lennufirma pärast piletiostu teatanud lennugraafiku muutusest. Kui need pole sobinud, on pereisa lennufirmalt tagasi taotlenud. Piletiraha ootab ta aga tagasi siiamaani ning lennufirma kodulehel broneeringuid üle vaadates pole selle kohta ka mingit märget.

AirBalticu tegevdirektor Martin Gauss ütles ERR-ile, et lennugraafiku muudatused tulenevad riikide epidemioloogilisest olukorrast, mis muutub pidevalt. Vahel on neil nädalate kaupa graafik paigas ja sellest saab kinni pidada, siis aga tuleb korraga palju muutusi sisse ja see mõjutab paratamatult ka kliente, keda tuleb siis viimase hetke muudatustest teavitada.

"Igal nädalal muudavad Euroopa riigid piiranguid,

mille tingimustes me lennata saame," tõdes Gauss.

Ta lisas, et AirBalticuga lendab iga nädal siiski üle 10 000 inimese ka praegu. Suve eel pidi lennufirma aga suisa kaks kuud maas püsima, mis tõi kaasa palju tühistamisi, ümberbroneerimisi ja raha tagasimaksmist.

Gaussi sõnul sõltuvad tagasimaksed sellest, kust kaudu pilet on ostetud.

"See sõltub sellest, kuidas pileti eest on tasutud, kas reisibüroo kaudu või otse meie kodulehelt. Raha võib sisuliselt juba samal päeval tagasi saada, aga see võib võtta ka nädalaid," möönis Gauss.

Alates kevadest on AirBaltic maksnud klientidele lennupiletite eest tagasi kas kupongide või rahana 80 miljoni euro ulatuses.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveamet (TTJA) saab kaebusi lennufirmade kohta kogu aeg. Alates märtsikuust, mil algas koroonapandeemia, muutusid pöördumised massiliseks. Kedagi eraldi välja tuua nad ei taha, sest reeglite vastu eksimisi on esinenud kõigil. Tegelikult tuleks tarbijale, kelle reis tühistatakse või kellele uus väljapakutud lennuaeg ei sobi, raha tagasi kanda nädala jooksul.

"Inimesel on ikkagi õigus oma raha tagasi saada ja see võiks toimuda seitsme päeva jooksul," tutvustas TTJA tarbimiskeskkonna osakonna juhataja Jaana Tael Euroopa Liidus kehtivaid põhimõtteid.

"Piletiraha tagasisaamine varieerub lennufirmati väga suurel määral. On tänaseks juba õnneks ka neid, kes saavad sellega hakkama paari päeva jooksul, aga on ka neid, kellel see võtab kuid. Ja eriti raske on olukord nende piletite puhul, kus on kasutanud inimene vahendusplatvormi. Seal võib see veel pikem olla," hoiatab Tael, soovitades pileteid pigem lennufirmadelt otse osta.

Tema sõnul on möödas aeg, mil lennufirmad võisid koroona puhul pugeda raha tagastamisest keeldumisega ennenägematute asjaolude taha, sest nüüdseks on koroona juba teada-tuntud põhjus, millega on võimalik arvestada.

Endiselt aga ei korva tavaline reisikindlustus koroona tõttu ära jäänud lende. Taela sõnul polegi sel juhul kindlustust vaja, sest lennufirmal on niikuinii kohustus pilet reisijale hüvitada.

Küll aga tasub enne reisile minekut viia end kurssi sellega, millises sihtkohas on negatiivse koroonatesti esitamise nõue või kus ootab ees pikk karantiiniperiood. Need nõuded muutuvad pidevalt.

Hooajalendude müük algamas

Praegu saab Tallinnast lennata üksnes üheksasse rahvusvahelisse sihtkohta ning nimekiri neist muutub iga nädalaga. Põhilised sõlmjaamad nagu Frankfurt, Helsingi, Riia ja Amsterdam on avatud.

Jaanuaris oli reisijaid 27 500, mis on ainult 13 protsenti eelmise aasta sama perioodi mahust.

"Tänasel hetkel põhiline grupp, kes reisib, on ikkagi perekondlikud põhjused, ja ärilised. Turismi kui sellist on väga vähe," tõdes Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe.

Tallinna Lennujaam loodab, et juba märtsikuu lõpust kahekordistub sihtkohtade arv, mil peaks algama suvine lennugraafik ja lennuplaani lisanduvad eeskätt soojemad puhkusesihtkohad.

"Tänasel hetkel on tõesti mitmed vedajad oma lennud peatanud ajutiselt, eelkõige on need odavlennufirmad - WizzAir, Ryanair - ja lennuplaanis märtsi lõpust peaksid nad kõik uuesti alustama. Ja loomulikult on esimeses järgus puhkusesihtkohad, mida näevad nii kliendid, kui ka kus lennufirmad näevad esimest võimalust taastumiseks," ütles Pärgmäe. "Praegusel hetkel veebruaris on meil kuus rahvusvahelist vedajat Tallinnast toimetamas, me loodame, et suvel on vedajaid taas 12. Ükski Tallinna lennujaama teenindanud lennufirma ei ole pankrotti läinud ja isegi Norwegian on turule tagasi tulemas."

Tallinna Lennujaamal on kõigi lennufirmadega pikad lepingud, mis tähendab, et lendudega saaks alustada kasvõi üleöö, küsimus on riigipiirides - paljud neist on jätkuvalt kinni, mis ei võimalda ka turismil taastuda.

"Väga paljud lennud on just minemas neil nädalatel plaanidesse. Kui vanasti tehti lennuplaane ette kuus kuud, siis hetke viirusolukorrast tehakse lennuplaane ette isegi kuu või kaks," ütles Pärgmäe.

Suvehooaja lendude piletid võivad müüki jõuda paari nädala pärast.